River juega un amistoso en Chile ante Colo Colo

River Plate enfrentará esta noche a Colo Colo, de Chile, en un partido amistoso denominado "Desafío Internacional" que el entrenador Martín Demichelis aprovechará para mantener activos a sus jugadores durante el receso del torneo local por la doble fecha FIFA.

El encuentro amistoso comenzará a las 20 en el estadio Ester Roa de la ciudad de Concepción, al suroeste de Chile, y será televisado por la señal Star +.

Para el entrenador Martin Demichelis el amistoso ante el "Cacique" será una oportunidad para darle rodaje a varios, luego de la derrota que sufrió el equipo en Rosario frente a Central (3-1) por la Copa de la Liga.

Los que no estarán serán Franco Armani, Paulo Diaz, Salomón Rondón y Nicolás De la Cruz, afectados a sus respectivas selecciones por la doble fecha FIFA.

Tampoco serán de la partida Santiago Simón y Pablo Solari, ambos en Japón con el plantel del seleccionado Sub 23 que dirige Javier Mascherano.

En tanto, uno que iba a ser titular, Gonzalo "Pity" Martínez, sufrió una distensión en el sóleo derecho y se perderá el partido ante los chilenos.

River jugará en Chile y luego no regresará a Buenos Aires, sino que se instalará en Mendoza para jugar el sábado otro amistoso, frente a Independiente Rivadavia, que festejará el ascenso desde la Primera Nacional a la Liga Profesional de Fútbol.

En cuanto a Colo Colo, dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, se ubica tercero en el torneo chileno y en la última fecha le ganó a Unión La Calera por 2 a 0.

En el "Cacique" chileno juegan los argentinos Leonardo Gil, Leandro Benegas, Matías Moya, Agustín Bouzat, Emiliano Amor, Fernando de Paul y Ramiro González.

= Probables formaciones =

River Plate: Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Agustín Palavecino e Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martin Demichelis.

Colo-Colo: Bryan Cortés; Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, Maximiliano Falcon y Erick Weimberg; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil; Carlos Palacios, Damián Pizarro y Pablo Parra: DT: Gustavo Quinteros. (Télam)