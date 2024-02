River le gana a Monteros de Tucumán y se posiciona de cara a los playoffs

River consiguió un gran triunfo sobre Monteros de Tucumán por 3 a 0 en el CEDEM N°2 de Caseros, sede del Tour 7 de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), que este fin de semana cierra la fase regular y define los clasificados a los cuartos de final del torneo.

El equipo "millonario" ganó con parciales de 25-18, 25-16 y 25-15 y tuvo al punta Nahuel Rojas como máximo anotador con 19 puntos. Con esta victoria sobre Monteros (cuarto en las posiciones), River pasó al quinto puesto de la tabla.

El Tour continuará hoy con los partidos entre UPCN San Juan Vóley y Tucumán de Gimnasia (a las 17) y Once Unidos frente al puntero y defensor del título, Ciudad Vóley (a las 20). Ambos encuentros se podrán ver por TyC Sports Play.

Mañana se completará la fase regular con estos partidos:

10.00 hs Policial Vóley vs River Plate

12.30 hs Boca Juniors vs Tucumán de Gimnasia

16.00 hs Monteros Vóley vs UPCN San Juan Vóley

18.30 hs San Lorenzo vs Defensores de Banfield

21.00 hs Ciudad Vóley vs Obras de San Juan

Posiciones: Ciudad Vóley 49 puntos; UPCN San Juan Vóley 43; Policial de Formosa 42; Monteros de Tucumán 36; River Plate 28; Defensores de Banfield 25; San Lorenzo 24; Boca Juniors 19; Once Unidos de Mar del Plata 18; Tucumán de Gimnasia 17 y Obras de San Juan 8. (Télam)