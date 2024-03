River lo dejó escapar, empató con Talleres en Córdoba y no pudo volver a la punta

River Plate dejó escapar una ventaja de dos goles y empató esta noche de visitante con Talleres de Córdoba, 2 a 2, en un partido jugado en el estadio Mario Alberto Kempes por la octava fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles de River fueron obra de Pablo Solari (2m PT) y el colombiano Miguel Borja (38m PT), que quedó solo en la cima de la tabla de artilleros (7 contra 6 de Adrián Martínez, de Racing).

Para el conjunto cordobés anotaron Ramón Sosa (16m ST) y otro colombiano, el volante Juan Portilla (31m ST).

El empate le impidió a River volver a la punta de la zona A: quedó tercero con 14 puntos y a dos del líder, Independiente (16). Talleres, por su parte, se ubica sexto con 12.

River sacó ventaja apenas iniciado el encuentro, aunque contó con la complicidad de Guido Herrera: a los 2m Solari fue de derecha al centro, combinó con Boselli y sacó un zurdazo no muy fuerte ni muy difícil, pero al arquero de Talleres la pelota se le escapó de las manos y se convirtió, inesperadamente, en el 1-0 visitante.

La T reaccionó bien y con la conducción de Botta dominó el balón y fue encontrando espacios para acercarse a Armani, porque River, a pesar de la ventaja, no tuvo orden defensivo ni buen retroceso.

El local generó dos buenas chances, una que despejó Paulo Díaz cuando Girotti estaba a punto de definir; y otra con un remate del propio Botta desde afuera del área que el arquero riverplatense, volando hacia su izquierda, despejó al córner.

Pero de a poco el equipo de Martín Demichelis encontró la fórmula para lastimar: la presión en el medio y sobre la salida del local, a menudo imprecisa.

Así empezó a generar riesgo. La primera fue una escapada de Borja, tras un robo de Boselli a Sosa, que terminó con un remate del colombiano que dio en el palo. Luego apareció Barco con un remate desde la izquierda que pegó en un defensor de la T cuando tenía buen destino de arco. Y en la tercera estiró la diferencia.

Nacho Fernández combinó con Barco en un córner desde la izquierda, aprovechó la lentitud de la defensa de Talleres para recibir habilitado, sacó un centro preciso y Borja cabeceó al 2-0.

Volvió a ir el equipo de Walter Ribonetto hacia adelante, ahora en busca del descuento, y casi lo logra: fue otra vez Girotti, que tiró desviado tras una buena asistencia de Martínez.

Y en el ida y vuelta con que se fue consumiendo la etapa inicial también tuvo una chance River, con el método de aprovechar las distracciones del local en la salida: Villagra, desde el borde del área, sacó un disparo que sacudió otra vez el palo.

Talleres, que no había merecido semejante diferencia en contra en la etapa inicial, salió con todo en el complemento y arrinconó a River con dos o tres llegadas en los cinco minutos iniciales, de las cuales la más clara fue un remate de Botta apenas afuera.

Y esa insistencia tuvo premio después, a los 15m, con otra hermosa pelota de Botta (un centro apenas cruzado) que Sosa cabeceó al descuento ganándole en el salto a Boselli.

A partir de ese momento, Talleres directamente desbordó al "Millonario", que dejó la pelota en poder de su rival y, a partir de los cambios de Martín Demichelis, apostó al contragolpe.

En ese juego de búsquedas ganó el local, que lo empató con un remate lejano de Portilla, abajo a la derecha, que no encontró mucha resistencia en las manos de Armani.

Después fue todo más parejo, en posesión e intenciones, pero ya no llegaron con claridad y el empate terminó siendo justo. El mejor gusto le quedó, claro, a la T, que además casi lo gana al final con un tiro de Martínez por arriba del travesaño. Porque River, como en la fecha pasada nada menos que ante Boca, dejó escapar puntos que lesionan su confianza y le pueden salir caros a futuro.

En la próxima jornada, la novena, Talleres visitará a Deportivo Riestra, el jueves que viene a partir de las 17, y River recibirá a Independiente Rivadavia un día antes, el miércoles a las 21.30.

– Síntesis –

Talleres (Córdoba): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Miguel Navarro; Juan Portilla y Juan Portillo; Ruben Botta; Alejandro Martínez, Federico Girotti y Ramón Sosa. DT: Walter Ribonetto.

River Plate: Franco Armani, Sebastián Boselli, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz: Rodrigo Aliendro y Rodrigo Villagra; Pablo Solari, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Goles en el primer tiempo: 2m Pablo Solari (RP) y 38m Miguel Borja (RP).

Goles en el segundo tiempo: 16m Ramón Sosa (T) y 31m Juan Portilla (T).

Cambios: en el segundo tiempo, 14m Lucas Suárez por Rodríguez (T); 19m Gustavo Bou por Botta (T) y Diego Ortegoza por Portillo (T); 24m Facundo Colidio por Solari (RP) y Andrés Herrera por Villagra (RP); 29m Matías Kranevitter por Aliendro (RP); 34m Claudio Echeverri por Fernández (RP) y Héctor David Martínez por Paulo Díaz (R); 42m Kevin Mantilla por Benavídez (T) y Matías Galarza por Girotti (T).

Amonestados: Portillo (T); Paulo Díaz, Aliendro (RP).

Árbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba. (Télam)