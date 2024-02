River lo dejó pasar y Boca no se animò

(Por Walter Vargas).- En el Más Monumental se jugó un Superclásico muy entretenido en el que River dejó pasar su primavera después del gol de Pablo Solari, y Boca, que fue de menor a mayor, empató en el segundo tiempo y hasta el final del juego dejó la sensación de que no se animó lo suficiente como para ir por los tres puntos.

El duelo jugado en Núñez ofreció algunas curiosidades: los dos goles resultaron producto de sendas asistencias de los laterales izquierdos (notable Lautaro Blanco, a la sazón el mejor delantero de Boca) y el entrenador Xeneize, Diego Martínez, sorprendió quitando del campo al autor del gol, Cristian Medina, a la vez que decidió afrontar el tramo final con siete-defensores-siete.

En fin, un resultado que privó de la suelta de globos y a la vez dejó a todo el mundo en paz: a River, por conservar su condición de invicto y a Boca por sacarse de encima un examen problemático y dejarlo con buenas posibilidades en la Zona B.

En Rosario, el veterano Ignacio Malcorra volvió a ser el héroe del legendario derby de "Canayas" y "Leprosos". Y fue en el Marcelo Bielsa del Parque Independencia, nada menos.

Y esta vez no de tiro libre: Malcorra tomó la pelota en el vértice derecho del área grande y colocó la pelota, con botín de terciopelo, lejos del alcance Ramiro Macagno.

Con estos tres puntos que cotizan en la Bolsa de Tokio, Central se reacomodó en la Zona y todo lo contrario expresa el saldo para la "Lepra": tercera derrota consecutiva del equipo que dirige el oriental Mauricio Larriera.

En el Bosque de La Plata, a su vez, Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0, sin que hayan quedado picando motivos vigorosos para interpelar la justicia del resultado.

Estudiantes manejó más tiempo la pelota y el territorio, dispuso de media docena de situaciones de gol, pero la polémica del anochecer estuvo en el otro arco. A instancias del VAR no subió al marcador un gol de Ivo Mammini, a guisa de una posición adelantada extrafina.

Godoy Cruz persiste en su tabla rasa: con goles de Facundo Altamira y Manuel Guillén dio cuenta de Instituto en Córdoba y llena todos los casilleros: cómodo puntero de la Zona A, seis partidos ganados y uno empatado, con diez goles a favor en ninguno en contra.

En La Fortaleza, el triunfo de Lanús parecía sellado gracias a una anotación de Felipe Peña Biafore en la segunda etapa y en la última jugada del encuentro apareció Milton Giménez para sofocar la euforia de la parcialidad local.

El sábado, en otro de los el otros clásicos trascendentes de la singular fecha de choques de leyenda, Racing jugó mal en el primer tiempo, jugó bien en el segundo y con una exquisita definición de Adrián Emmanuel Martínez se llevó el premio mayor del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Martínez es el Jamie Vardy (Leicester) argentino, que goza de la cresta de la ola a los 31 años y ya ha vestido ocho camisetas. Es el goleador de la competencia junto al colombiano de River, Miguel Borja, ambos con seis anotaciones.

También el sábado se consumó un fiasco descomunal: en Parque Patricios, Huracán y San Lorenzo jugaron sin arcos y hasta el 0-0 les resultó demasiado premio.

En cambio, en el estadio Julio César Villagra de la capital cordobesa se jugó un clásico con todo en su lugar, alternancia en el dominio y en el resultado, a cargo de Belgrano y Talleres.

Dos veces en ventaja, el "Pirata" convirtió por intermedio del peruano Bryan Reyna y Nicolás Meriano, en tanto el internacional paraguayo Ramón Sosa y Alejandro Martínez sellaron la igualdad de Talleres.

Nahuel Bustos dispuso de un penal que ejecutó de forma deficiente y permitió la contención de Nahuel Losada.

Unión aplastó por 4-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza (renunció el entrenador Rodolfo De Paoli) en el 15 de abril de la capital santafesina. Gonzalo Morales, Franco Pardo, Lucas Gamba y Mario Luna Diale anotaron para el equipo que orienta el "Kily" González. Victorio Ramis estableció el transitorio descuento de los cuyanos.

Por su parte, Sarmiento y Barracas Central no pasaron de un anodino 0-0 en Junín.

Hoy se medirán Defensa y Justicia-Deportivo Riestra en Florencio Varela; Argentinos Juniors-Platense en La Paternal; Vélez-Tigre en Liniers y Central Córdoba-Atlético Tucumán (ahora con Facundo Sava en la dirección técnica) en la capital santiagueña.

De momento, los cuatro primeros de la Zona A son River (13), Independiente (13), Barracas Central (12) y el cuarto lugar lo disputan Argentinos Juniors, Talleres, Instituto y Rosario Central (11).

En la Zona B, los cuatro que hoy se clasificarían a los cuartos de final son Godoy Cruz (19), Estudiantes (15), Racing (13) y Lanús (13).

La octava fecha de la Copa de la Liga se jugará entre jueves y domingo próximo, con el siguiente programa de encuentros:

Jueves 29: Gimnasia-Instituto; Huracán-Rosario Central e Independiente Rivadavia-Barracas Central.

Viernes 1: Tigre-Central Córdoba; Platense-Racing y Banfield-Deportivo Riestra.

Sábado 2: Sarmiento-Unión; Atlético Tucumán-Vélez; Independiente-Argentinos Juniors y Talleres-River.

Domingo 3: Defensa y Justicia-Lanús; Godoy Cruz-Estudiantes de La Plata; Boca-Belgrano y Newell's-San Lorenzo. (Télam)