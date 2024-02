River logró un triunfo trabajoso ante Excursionistas para el pase a los 16avos. de final

River Plate venció hoy a Excursionistas, por 3 a 0, en un triunfo trabajoso que le otorgó el pase a los 16avos. de final de la Copa Argentina, en el partido disputado en el estadio de Colón de Santa Fe.

El colombiano Miguel Borja y los juveniles Franco Mastantuono y Agustín Ruberto marcaron para el club de Núñez, mientras que el arquero Franco Armani le atajó un penal a Leonel Barrios, en el segundo tiempo, que pudo haber sido el empate parcial del equipo que milita en la Primera B.

El equipo de Martín Demichelis presentó un equipo con algunas variantes con respecto al que goleó sin piedad a Vélez por 5 a 0 en la Copa de la Liga, el domingo pasado, en el Más Monumental.

El debut del uruguayo Agustín Sant'Anna fue promisorio, con buenas proyecciones, pero la labor de Agustín Palavecino fue bastante floja. Ni creación de fútbol ni aporte en la marca.

A River le faltó fútbol en el mediocampo, a pesar de los intentos de Mastantuono. Ese déficit lo sufrieron Borja y Facundo Colidio, casi sin contacto con la pelota.

Excursionistas tuvo un digno primer tiempo. El equipo de Juan Carlos Kopriva ofreció mucho despliegue, con la movilidad de Matías Fernández, y complicó el plan de River.

La primera llegada de River se produjo a los 22 minutos con un cabezazo de Borja, tras centro de Sant'Anna, que pasó cerca del travesaño.

En los últimos minutos del primer tiempo, un tiro libre de Mastantuono, que dio en el palo, y un mano a mano malogrado por Borja ante Nahuel Cajal, con asistencia de Nacho Fernández, fueron las llegadas más claras del partido.

River, sin modificaciones para la segunda parte, buscó ser más profundo y aprovechó la lesión de Dylan Pedraza para sacar provecho de una defensa que hasta ese entonces era muy segura. Borja, que venía de convertir un hat-trick ante Vélez, abrió el marcador con el oportunismo del goleador en el rebote de Cajal luego del remate de Colidio.

El gol parecía allanar las cosas para River, pero Excursionistas no bajó los brazos y fue en busca del empate. Antes de los 15 minutos, Barrios encaró al área tras una falla de Ramiro Funes Mori y Armani le cometió un claro penal.

El arquero campeón del mundo, un tanto adelantado, se redimió al sacar con la mano izquierda el remate fuerte del delantero de Excursionistas, en una jugada clave del encuentro.

River, en la calurosa noche santafesina, encontró con el ingreso de Esequiel Barco la llave para aumentar la ventaja frente a un rival que lo hizo trabajar más de lo pensado.

El ex Independiente inició el ataque para el 2-0 con el gol de Mastantuono, el primero con la casaca de River, a sus 16 años. El juvenil tuvo un buen partido, con destellos en el primer tiempo, y lo coronó con un gol que no olvidará jamás.

Los cambios le surgieron efecto a Demichelis porque las entradas de Enzo Díaz y Andrés Herrera le permitieron abrir la cancha aún más frente a un rival cansado.

En los minutos finales, Ruberto aportó su cuota de gol para el 3-0 que en un momento del partido parecía lejano.

El "Millonario" aguardará rival en la próxima ronda entre el ganador de Sarmiento de Junín y Temperley.

-Síntesis-

River Plate: Franco Armani; Agustín Sant'Anna, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori y David Martínez; Rodrigo Aliendro y Agustín Palavecino; Ignacio "Nacho" Fernández y Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Excursionistas: Nahuel Cajal; Rodrigo Figueroa, Ulises Yegros, Dylan Pedraza, Mariano Pieres y Santiago Monzón; César Peralta, Gian Zoratti y Nehuén García; Matías Fernández; y Leonel Barrios. DT: Juan Carlos Kopriva.

Goles: en el segundo tiempo, 4m. Borja (R); 23m. Mastantuono (R); 45+2m. Ruberto (R).

Cambios: en el segundo tiempo, 5m. Juan Villagra y David Zarco por Pedraza y García (E); 20m. Esequiel Barco por Palavecino (R); 21m. Enzo Díaz por Martínez (R); 25m. Juan Zarza por Peralta y Lucas Reynoso por Monzón (E); 27m. Andrés Herrera por Sant'Anna y Rodrigo Villagra por Mastantuono (R); 30m. Facundo Figueroa por Barrios (E); 38m. Agustín Ruberto por Borja (R).

Amonestados: P. Díaz, Armani (R); Figueroa (E)

Incidencia: en el segundo tiempo, 17m. Armani le atajó un penal a Barrios

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Estadio: Colón de Santa Fe (Télam)