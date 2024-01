River oficializó que Matías Suárez no renovará su contrato

River Plate oficializó hoy que el delantero cordobés Matías Suárez no renovará su contrato y tras cinco años deja la institución, en condición de jugador libre.

“River Plate y Matías Suárez acordaron que el jugador no renovará su contrato con el club, finalizando así su exitosa etapa de cinco años vistiendo el Manto Sagrado. Gracias y éxitos en lo que viene, Mati”, informó en un comunicado oficial el “Millonario” es su cuenta oficial de X (ex Twitter).

El cordobés, cuyo contrato finalizó el pasado 31 de diciembre, jugó un total de 133 partidos en River, marcó 40 goles, asistió en 30 oportunidades y logró 7 títulos.

En el 2023 sufrió varias lesiones que lo marginaron del campo de juego y tan sólo pudo disputar 220 minutos. En el 2020 llegó a jugar 3090 minutos con el “MIllonario”.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Demichelis acumuló una baja más en el plantel tras las partidas del capitán Enzo Pérez, el histórico defensor Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, el uruguayo Nicolás De La Cruz y el venezolano Salomón Rondón, quien rescindió contrato, más la inminente salida del volante Bruno Zuculini. (Télam)