River Plate intentará retornar a la victoria ante un necesitado Banfield

River, uno de los punteros de la zona A de la Copa de la Liga, será local hoy frente a Banfield en el Más Monumental y, ante su gente, buscará volver a ganar en la fecha previa al Superclásico, después del empate sin goles en Tucumán con un penal fallado y la polémica entre Esequiel Barco y el técnico Martín Demichelis.

River y Banfield, que aún no consiguió victorias en el torneo, jugarán en Núñez desde las 19.15, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión a cargo de TNT Sports, por la sexta fecha.

Demichelis no podrá contar con el colombiano Miguel Borja por una lesión muscular, pero recuperó en cambio a Pablo Solari y Claudio Echeverri, quienes retornaron del Torneo Preolímpico Sub 23 en el que Argentina superó a Brasil y logró el pase a los Juegos de París 2024.

Probables formaciones:

River: Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Nicolás Fonseca, Ignacio Fernández y Esequiel Barco o Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Pablo Solari o Agustín Ruberto. DT: Martín Demichelis.

Banfield: Marcelo Barovero; Ezequiel Bonifacio, Alejandro Maciel, Aarón Quirós y Emanuel Insúa; Yvo Calleros; Gerónimo Rivera, Martín Cañete, Ignacio Rodríguez y Jesús Soraire; Milton Giménez. DT: Julio Falcioni.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Fernando Echenique.

Hora: 19.15.

TV: TNT Sports.

Cancha: Más Monumental. (Télam)