River resolvió con contundencia ante Barracas Central para su primer triunfo en la Copa de la Liga

River Plate resolvió con contundencia un partido difícil ante Barracas Central, con el triunfo por 2 a 0, el primero que obtiene al cabo de dos partidos en la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El colombiano Miguel Borja y el juvenil Agustín Ruberto, con su primer gol en primera división, anotaron para el equipo de Martín Demichelis.

Con este éxito, River alcanzó los 4 puntos en su zona y quedó a dos del líder Independiente (6). En tanto, Barracas, que igualó con Vélez en el debut, sigue sin ganar.

A pesar de la gran cantidad de bajas, entre jugadores transferidos, cedidos y lesionados, River hizo frente a un compromiso que resultó exigente porque Barracas no escatimó en esfuerzos para ganar el partido.

La contundencia fue un factor clave para que River obtenga la victoria en el momento que más lo necesitaba, después de un estreno dubitativo ante Argentinos que generaron más dudas en un contexto adverso con un plantel diezmado.

La primera parte tuvo un juego dinámico, donde ambos contaron con situaciones de gol. River dispuso de una errática definición de Nacho Fernández, en una contra generada por Esequiel Barco, en su partido 100 con la casaca "millonaria", y un remate del juvenil Franco Mastantuono que pasó por arriba del travesaño.

Barracas, que atacó por el sector derecho de la defensa de River, respondió con los remates de Lucas Brochero y de Rodrigo Herrera. En ambos, especialmente en el intento de Herrera, Franco Armani se lució con sus atajadas.

Con un mediocampo sin dueño, el partido se hizo entretenido. Barracas le jugó de igual a igual a River, con un gran desgaste físico que sintió con el correr de los minutos. El equipo de Alejandro Orfila se replegó de a poco en su campo y River, con una buena tarea de Nicolás Fonseca en el medio, ganó protagonismo.

Lo mejor de River se produjo en los pies del chiquilín Mastantuono, quien debutó el domingo pasado en el empate ante Argentinos en el Monumental. Con 16 años, 5 meses y 17 días, el número "30" disputó su primer partido de titular y desplegó su mejor versión cuando lo hizo de enganche.

La ocasión más clara de River, en la agonía del primer tiempo, estuvo en la cabeza de Nacho Fernández. Un remate de Barco generó un rebote largo del arquero Sebastián Moyano y el ex Gimnasia La Plata, con el arco a disposición, mandó la pelota al travesaño.

El segundo tiempo se hizo más parejo en la calurosa noche de Lanús, donde Barracas hizo de local, mientras refaccionan su estadio.

El "Guapo" se plantó mejor a través del despliegue de Siro Rosané, su mejor jugador, quien se animó con un remate de media distancia que exigió a Armani a los 18 minutos.

Cuando Barracas inquietaba con el ingreso del movedizo Maximiliano Zalazar, River encontró el gol con el cabezazo de Borja. El colombiano dispuso de su primera situación nítida con una gran ejecución de Barco en un tiro libre y no falló. Minutos después, con la entrada de Ruberto, Borja ganó en confianza y fortaleció el ataque de River.

Barracas fue por el empate poco después y Armani lo evitó ante los intentos seguidos de los ingresados Adrián Cantero y Alexis Domínguez. En cambio, River no perdonó con Ruberto, quien tan sólo demoró dos partidos para su debut en la red. La presión de Aliendro surgió efecto y el goleador del Mundial Sub-17 sacó un remate cruzado que resultó imposible para Moyano.

A pesar de todo, River jugó con solvencia, dibujó su primera sonrisa en la Copa de la Liga y pisó firme en busca de su mejor versión futbolística.

En la próxima fecha, River recibirá a Vélez, mientras que Barracas jugará de visitante ante Riestra.

-Síntesis-

Barracas Central: Sebastián Moyano; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa; Siro Rosané, Rodrigo Herrera, Santiago Coronel, Lucas Brochero; Daniel Juárez y Jhonatan Candia. DT: Alejandro Orfila.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Nicolás Fonseca y Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Franco Mastantuono; y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Goles: en el segundo tiempo, 25m. Borja (R); 35m. Ruberto (R).

Cambios: en el segundo tiempo, Gonzalo Goñi por Capraro (BC); 13m. Maximiliano Zalazar y Alexis Domínguez por Brochero y Candia (BC); 22m. Agustín Ruberto por Mastantuono (R); y Adrián Cantero por Coronel (BC); 30m. Marco Iacobellis por Juárez (BC); 42m. Ian Subiabre por Borja (R)

Amonestados: Capraro, Zalazar (BC); Fonseca, E. Díaz (R)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Lanús (Télam)