River también se opone a proyecto de Milei de sociedades anónimas deportivas

River Plate rechazó esta tarde, a través de su Asamblea de Representantes de socios, en forma unánime y por aclamación, la figura jurídica de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, que impulsa el candidato a presidente de la LLA, Javier Milei.

La institución de Núñez difundió un documento firmado por los diversos órganos de gobierno del club en donde se insiste en la línea histórica "en relación a su defensa de la Asociación Civil sin fines de lucro", tal como lo hicieron otras grandes entidades del fútbol argentino.

A su vez, la entidad 'millonaria' instó al fútbol argentino en general a "defender el modelo bajo el cual fueron concebidos los clubes en el país, en el que los socios deciden sobre los destinos de la institución a la que pertenecen", escribió.

"Entendemos y concebimos a nuestros clubes como entidades que han cumplido desde su fundación un rol social central en nuestra sociedad, subsidiarias del Estado, brindando el ámbito donde se realizan actividades físicas, deportivas, culturales, sociales y educativas", explicó.

El club de Nuñez dijo que "la educación y la salud no son inversiones rentables en pesos, son inversiones tendientes a formar ciudadanos capaces y sanos para desempeñarse en su vida presente y futura".

"Un balance en cero es un buen balance para una entidad sin fines de lucro: significa que ha administrado bien sus ingresos-egresos y ha distribuido su superávit en beneficios y servicios a los socios", indicó.

River manifestó que "un balance en cero es un mal balance para una entidad lucrativa, porque significa que no ha ganado dinero, que es el último fin de sus socios accionistas".

"La transformación de los clubes hará posible caer en manos extrañas al socio el manejo de lo que les pertenece, impidiendo la participación democrática del mismo y dejando las decisiones en manos de inversionistas ajenos a la misión y visión que en los estatutos se expresa", expresó.

"No es lo mismo un club donde el socio es parte de la Asamblea de Representantes como órgano soberano que un club manejado por decisiones tomadas en una reunión de directorio", concluyó. (Télam)