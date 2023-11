River va por tres puntos que lo metan en playoffs en su visita a Independiente

River, que buscará una victoria que lo acerque a los cuartos de final, visitará mañana a Independiente en el partido que abrirá la fecha 9 de la Copa de la Liga Femenina de fútbol.

El equipo "Millonario", dirigido por Daniela Díaz, suma 13 puntos en la Zona A y figura quinto, detrás de UAI Urquiza (19), San Lorenzo (16), Belgrano (15) y Banfield (14). Desde las 17 enfrentará a las "Diablas" en el Predio de Villa Domínico.

La fecha 9 continuará de la siguiente manera:

Sábado 25/11

A las 9, Ferro vs. Rosario Central (en el predio Santiago Leyden)

A las 9, Huracán vs Excursionistas (predio La Quemita)

A las 9, Lanús vs Gimnasia La Plata (predio Valentín Alsina)

A las 9, Racing vs Estudiantes de Buenos Aires (predio Tita Mattiussi, por la TV Pública)

A las 17, Defensores de Belgrano vs Estudiantes de La Plata (estadio Juan Pasquale)

Domingo 26/11

A las 9, Boca vs El Porvenir (predio Pedro Pompilio)

A las 17, UAI Urquiza vs Belgrano de Córdoba (Monumental de Villa Lynch, por DeporTV)

A las 17, San Lorenzo vs SAT (en Ciudad Deportiva)

A las 17, Platense vs Banfield (predio Mariano Dolan)

Posiciones:

Zona A: UAI Urquiza (19 puntos), San Lorenzo (16), Belgrano (15), Banfield (14), River y Platense (13), Independiente (10), SAT (8), Estudiantes LP y Defensores de Belgrano (0).

Zona B: Boca Juniors (24 puntos), Racing Club (18), Ferro (16), Estudiantes BA (12), Rosario Central (11), Excursionistas (10), Gimnasia LP (9), Huracán (7), El Porvenir (6) y Lanús (5).

*Los primeros cuatro de cada zona se clasifican a los playoffs. (Télam)