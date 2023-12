River venció con autoridad a Rosario Central y es el ganador del Trofeo de Campeones

River Plate obtuvo el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional al vencer esta noche a Rosario Central por 2 a 0, en la final disputada en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Con goles de Facundo Colidio e Ignacio Fernández, el equipo que dirige el DT Martín Demichelis (del que esta noche se despidió su capitán y emblema Enzo Pérez), se erigió como campeón nacional del año con una sobria actuación, luego de conquistar la Liga Profesional en el primer semestre y ahora derrotar al ganador de la Copa de la Liga.

Desde el inicio, el "Millonario" impuso su juego y fue claro dominador en los primeros minutos, con llegadas claras mediante intervenciones de los volantes Esequiel Barco y Nicolás De La Cruz, junto a proyecciones por izquierda del lateral Enzo Díaz y apariciones (siempre peligrosas) del atacante de 17 años Claudio Echeverri, quien jugó su primer partido como titular.

Por esta vía, River fabricó numerosas oportunidades de gol, entre las que destacaron una volea del ‘Diablito’, a los 3 minutos, que se fue apenas desviada, y un tiro libre muy bien ejecutado de De La Cruz, a los 10, que dio en el travesaño.

Los rosarinos poco podían hacer frente a la embestida riverplatense, y mantuvieron la igualdad gracias a la firmeza del arquero Jorge ‘Fatura’ Broun y del zaguero uruguayo Facundo Mallo.

A los 20 minutos, un disparo de media distancia de Echeverri estuvo cerca de abrir el marcador, pero de nuevo el arquero ‘Canalla’ alcanzó a desviar, en tanto que siete minutos después, una rápida jugada del equipo de Demichelis terminó en una habilitación del mismo ‘Diablito’ al delantero Pablo Solari. El ex Colo Colo de Chile definió a colocar ante el achique de ‘Fatura’, pero la pelota pegó en el palo y negó otra vez el tanto de River.

Promediando la etapa inicial, el ‘Canalla’ se animó a salir un poco y llegó en un par de ocasiones: a los 30, el atacante colombiano Jaminton Campaz remató de zurda frente al arco y tapó bien el arquero Franco Armani; y cinco minutos después, el lateral Agustín Sandez desbordó por izquierda y lanzó un centro que cabeceó desviado el delantero mexicano Luca Martinez Dupuy.

Cuando parecía que Central emparejaba un poco el juego, el volante Agustín Toledo controló mal una pelota que se llevó Barco con espacio, tocó para Solari abierto por la derecha, y éste lanzó un centro preciso que alcanzó a conectar el delantero Facundo Colidio.

Después de muchos intentos y un primer tiempo de gran juego colectivo, el conjunto de Demichelis abrió el marcador a los 41 minutos, y se fue al descanso con una merecida victoria parcial.

Para el complemento, el DT Miguel Ángel Russo envió a la cancha al volante Tomás O’Connor en lugar de Toledo.

Tras unos momentos iniciales de posesión ‘Millonaria’, a los 4 minutos Campaz brindó un buen pase al volante Ignacio Malcorra, quien se filtró por el costado izquierdo del área y tocó para Dupuy, pero el mexicano no llegó por poco a conectar.

Los de Núñez volvieron al control mediante el juego colectivo en búsqueda de ampliar la diferencia, y casi lo consigue De La Cruz con un zurdazo de media distancia que tapó Broun y estuvo cerca de tomar el rebote Colidio.

El trámite se tornó aún más a favor de River cuando Campaz cometió una peligrosa falta sobre De La Cruz y se fue expulsado por doble amonestación, a los 14 minutos, momento que Demichelis aprovechó para mandar a la cancha al delantero colombiano Miguel Ángel Borja y al volante Ignacio Fernández.

Como nota negativa, el zaguero Ramiro Funes Mori, de buena actuación, tuvo que salir por molestias en la rodilla izquierda, a los 21 minutos, y en su lugar ingresó Leandro González Pirez.

A pesar de la desventaja numérica, el equipo de Russo pudo igualar a través de un córner donde Armani tuvo una floja salida, y la pelota le quedó Sandez para un remate de zurda que se fue apenas desviado.

Los siguientes minutos tuvieron a un River protagonista, aunque con menos generación de juego con respecto al primer tiempo, más allá de buen remate de Enzo Díaz desde el costado izquierdo del área que tapó bien ‘Fatura’.

Russo intentó equilibrar en ofensiva con los ingresos del delantero Octavio Bianchi y del volante Lautaro Giaccone, pero el ‘Millonario’ no tardó en liquidar la final: a los 30 minutos, ‘Nacho’ Fernández recibió una excelente habilitación de Barco en el vértice izquierdo del área y definió cruzado ante un Broun estático.

El resto del encuentro solo dejó tiempo para la emotiva despedida del capitán Enzo Pérez, quien a los 39 minutos dejó el césped santiagueño y la rojiblanca por última vez tras 241 partidos, ante el ingreso del defensor Jonathan Maidana.

Faltando 4 minutos para el cierre, las alarmas se encendieron en Núñez cuando Bianchi conectó un gran centro de tiro libre de Malcorra, pero el atacante se encontraba en posición adelantada, según verificó el árbitro Facundo Tello a instancias del VAR.

De esta manera, el equipo de Demichelis cerró el año con una gran actuación tras la eliminación temprana en la Copa Libertadores y la caída en semifinales de la Copa de la Liga frente al mismo equipo rosarino.

River Plate es el campeón argentino del año, sumó su 15va copa nacional y su estrella número 71.

– Síntesis –

River Plate: Franco Armani; Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Pablo Solari, Esequiel Barco y Claudio Echeverri; Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Kevin Ortíz y Agustín Toledo; Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 41m. Facundo Colidio (RP).

Gol en el segundo tiempo: 30m. Ignacio Fernández (RP):

Amonestados: Paulo Díaz (RP); Campaz, Quintana y Mallo (RC).

Expulsado: en el segundo tiempo, 14m Campaz (RC).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Tomás O’Connor por Agustín Toledo (RC); 16m. Ignacio Fernández por Claudio Echeverri y Miguel Ángel Borja por Pablo Solari (RP); 21m. Leandro González Pirez por Ramiro Funes Mori (RP); 29m. Octavio Bianchi por Luca Martinez Dupuy y Lautaro Giaccone por Maximiliano Lovera (RC); 39m. Jonathan Maidana por Enzo Pérez y Manuel Lanzini por Paulo Díaz (RP).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero). (Télam)