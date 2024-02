River volvió al trabajo con la Supercopa Argentina ya en la mira

El plantel de River Plate volvió a entrenarse hoy, luego del empate 1-1 en el superclásico con Boca Juniors por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y de cara a una seguidilla de cinco partidos en dos semanas, incluyendo la Supercopa Argentina del 13 de marzo ante Estudiantes de La Plata en Córdoba.

El equipo "millonario", que lleva tres empates consecutivos, tiene una secuencia de partidos que, además de la final mencionada, incluye 4 fechas de la Copa de la Liga entre el 2 y el 17 de marzo.

La preparación que arrancó esta tarde en el predio de Ezeiza de River Camp tras el descanso de ayer es el punto de partida para el enfrentamiento ante Talleres en Córdoba del sábado 2 de marzo por la fecha 8 de la Copa de la Liga.

La secuencia de partidos hasta el 17 de marzo es la siguiente: Talleres el sábado, el miércoles 6 de marzo recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza, el 10 de marzo jugará con Independiente, el 13 la final de la Supercopa y el 17 de local con Gimnasia.

En estos 15 días, el DT de River, Martín Demichelis, se juega el segundo objetivo del año que es la final y apunta a acomodar la clasificación en la Copa de la Liga a falta de tres fechas en la previa al inicio de la Copa Libertadores en abril.

Todos estos partidos se van a jugar en las semanas anteriores a la fecha FIFA de la última semana de marzo, por eso luego de jugar contra Gimnasia, el "Millo" volverá a competir por la Copa de la Liga contra Huracán recién el 31 de marzo por la fecha 11.

De este modo y para no perder competencia en esas semanas, Demichelis va a jugar un amistoso el 22 de marzo ante Independiente Rivadavia, que es el partido que se suspendió en la anterior ventana de FIFA por problemas climáticos

La idea del entrenador es llegar a abril, en el inicio de la fase de grupo de la Libertadores, con el plantel entero y aceitado para apuntar de lleno al gran objetivo del semestre que es el pase a octavos de la Copa que se define entre abril y mayo.

Los cruces mano a mano de la Copa de la Liga -cuartos, semifinales y final- están estipulados para mediados de abril, en medio de las tres primeras fechas de la Libertadores.

Por esa razón, el DT tiene a abril como una fecha clave que va a definir gran parte de la temporada en cuanto a objetivos deportivos que se inició el domingo con el empate en el superclásico.

Con este panorama el equipo se entrenó con tareas livianas y regenerativas con exigencias para el mediocampista Manuel Lanzini, que podría estar en la convocatoria del fin de semana luego de más de un mes de inactividad por un desgarro que tuvo en el amistoso ante Pachuca de México el 20 de enero.

La semana pasada el DT recuperó al volante Matías Kranevitter por una lesión similar y resta que se ponga a punto Santiago Simón, que sigue con el yeso por la fractura en la mano pero se estima que para mediados de este mes volverá a tocar la pelota.

En cuanto al otro jugador lesionado, Gonzalo “Pity” Martínez, su situación es diferente ya que tiene una rotura de ligamentos en la rodilla que recién le permitirá volver a entrenar a la par del resto más cerca de fin de año.

Demichelis necesita tener un plantel amplio en estas dos semanas de partidos para poder rotar al equipo con la idea de que los titulares jueguen el sábado y el miércoles, luego descansen ante Independiente y vuelvan para la final del 13 de marzo.

Por esa razón, también en estos días se va a entrenar con cuidados el goleador colombiano Miguel Borja, que el domingo jugó en la parte final del segundo tiempo ante Boca pero no está al ciento por ciento por el desgarro que sufrió ante Atlético Tucumán.

Es más, desde el cuerpo técnico aseguran que es posible que Borja vaya el sábado al banco de suplentes para sumar minutos en el complemento e iniciar algún tipo de rotación que le permita llegar sin problemas a la final ante Estudiantes.

River se volverá a entrenar todas las mañanas hasta el viernes en el predio de Ezeiza antes de viajar a Córdoba para el partido ante la "T". Para ese compromiso, el equipo titular que no va a variar mucho del que igualó en el superclásico del fin de semana. (Télam)