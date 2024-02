River y Boca paralizan al país este domingo en el Monumental por la Copa de la Liga

River Plate y Boca Juniors, los dos colosos del fútbol en la Argentina, se enfrentarán mañana en el estadio Más Monumental en una nueva edición del Superclásico, válido por la fecha de interzonales, la séptima de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 17 en el estadio de los "Millonarios" en el barrio porteño de Núñez, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por la señal ESPN.

El nuevo Superclásico los toma en distintos momentos, con River más consolidado y con mejor funcionamiento, y Boca en la búsqueda de una identidad bajo la conducción de Diego Martínez, el que tomó las riendas del equipo este año en reemplazo de Jorge Almirón, quien se marchó en noviembre de 2023.

Por el lado de River, está segundo en la Zona A con 12 puntos, detrás de Independiente (13) e invicto, con tres triunfos y tres empates, dos de ellos seguidos en sus recientes presentaciones ante Atlético Tucumán (0-0) y Banfield (1-1).

El equipo dirigido por Martín Demichelis, que fue campeón el año pasado, es gran candidato a clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la Liga entre los cuatro primeros y también para ganar el título en un torneo que en 2023 coronó a Rosario Central.

Boca es la contracara porque tiene apenas 9 puntos en la Zona B que lidera cómodo Godoy Cruz de Mendoza con 16 y está séptimo, para colmo el ciclo de Martínez viene de sufrir su primer "cimbronazo" al caer en "La Fortaleza" ante Lanús (2-1).

Esa derrota, sumado a que de los anteriores cinco partidos apenas ganó dos y empató tres, ante los rivales más flojos de la zona, generaron dudas en cuanto al proyecto de Martínez, quien no logró darle su impronta al equipo y deberá lidiar de ahora en más con los rivales mas difíciles, empezando por River.

Martínez trasladó las dudas que deja el equipo en cada presentación a la semana y así no definió aún cómo formará Boca en el Monumental, con dudas en todas las líneas, de nombres y también tácticas.

En ese sentido, el exDT de Tigre y Huracán ensayó con distintos equipos y se presume que tiene a 10 jugadores definidos para el Superclásico, con una incógnita en el mediocampo y la presencia en la delantera del uruguayo Edinson Cavani junto a su compatriota Miguel Merentiel.

Cavani fue suplente ante Lanús e ingresara de entrada en lugar del improductivo Lucas Janson, mientras que en el mediocampo Lucas Blondel y Jabes Saralegui ocuparían el lugar del colombiano Jorman Campuzano, con más chances para el exTigre pese a que su puesto natural es el de lateral derecho.

Lo cierto es que Martínez está ante un partido crucial en el que no puede fallar, ya que un triunfo le daría aire a su ciclo, y una derrota aumentaría las críticas que viene recibiendo en una Copa de la Liga en la que no mostró progresos respecto de lo que hacía Boca el año pasado con Almirón.

El Superclásico, como siempre, dejará secuelas al que lo pierda y levantará el ánimo del que lo gane, aunque esta vez la presión está del lado de Boca.

En River, el DT Martín Demichelis tampoco definió la formación aunque está claro que tiene mucho para elegir y bueno.

Por un lado, Demichelis esperará por el goleador colombiano Miguel Borja, máximo artillero de la Copa de la Liga con 6 conquistas, para ver si puede tenerlo en cuenta, para eso debería dejar atrás el pequeño desgarro en el aductor izquierdo que sufrió hace 10 días en el empate en Tucumán.

No está claro si Borja jugará de entrada pero se estima que irá al banco de suplentes, mientras que también existen en otros puestos del equipo y hasta analiza un posible cambio de sistema táctico (si no juega el colombiano) con el ingreso de un volante ofensivo, Claudio Echeverri u otro punta, Pablo Solari.

Además sigue sin resolverse el tema del volante central ya que el DT ensayó con Rodrigo Villagra que no jugó aún de titular y sumó unos pocos minutos de suplente o Nicolás Fonseca que viene siendo parte del 11 pero con rendimientos irregulares.

Las otras posibilidades son la de Matías Kranevitter que no jugó en el año por un desgarro y recién estuvo a la par del resto en la semana o Agustín Palavecino que ya hizo dupla con Rodrigo Aliendro pero sin jugar bien.

Lo cierto es que más allá de esas incógnitas, River tiene un plantel importante y el equipo un funcionamiento definido, y asoma con una luz de ventaja sobre Boca, que no encontró aún su identidad.

En cuanto al historial entre ambos, es de 261 partidos oficiales por torneos de AFA y favorece a Boca con 91 victorias contra 86 de River, y además hubo 84 empates.

La última vez que se enfrentaron en Núñez fue el año pasado y ganó River con un gol sobre la hora de penal marcado por Borja, mientras que el último triunfo de Boca fue en ese estadio fue en 2022 por 1 a 0 con un tanto de otro colombiano, Sebastián Villa.

– Probables Formaciones –

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro y Nicolás Fonseca o Rodrigo Villagra; Esequiel Barco, Ignacio "Nacho" Fernández y Claudio Echeverri o Pablo Solari; Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Boca Juniors: Sergio Romero; Advíncula, Lema, Figal y Blanco; Blondel o Saralegui -el ex Tigre sacaría una pequeña ventaja-, "Equi" Fernandez, Medina y Zenón; Cavani y Merentiel.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.

Cancha: Más Monumental, de River Plate.

Hora de inicio: 17.

TV: ESPN Premium. (Télam)