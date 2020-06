Roberto “Tito” Velásquez: “Siempre voy a acompañar al Boxing de cualquier lado que me toque estar”

Roberto “Tito” Velásquez se vinculó a Boxing Club en el 1990. Recordó que lo llevó Luis Calisto –histórico dirigente de Boxing que falleció en agosto de 2019-. Empezó a jugar al fútbol en la sede de la Avenida San Martín. De 1992 a 2002, trabajó en divisiones inferiores. De 2002 a 2009, fue ayudante de campo del plantel de Primera División. Y en 2009, empezó a trabajar en la Subcomisión de Fútbol y, en 2011, comenzó como Vocal. Luego fue Pro Secretario y finalizó como Secretario. En el ascenso al Federal B, en 2014, Velásquez estaba a cargo de la Subcomisión de Fútbol. En 2016 se postuló como presidente y desde entonces, es el mandatario de la institución. El 23 de agosto Boxing Club cumple 100 años y, si la situación sanitaria mejora, también habrá elecciones. Velásquez admitió que aún no sabe si irá por la reelección y dijo que eso se analizará más adelante.

¿Cómo ha sido la reactivación de las actividades en Boxing?

-Después de casi de 90 días de estar cerrado, algo que no había pasado nunca en 100 años del club, fue una de las situaciones más difíciles que nos tocó vivir en estos cuatro años. Hace un par de semanas pudimos volver con algunas actividades. Por turnos y respetando los protocolos armados. En esta primera etapa han hecho un gran trabajo y se irán sumando nuevas actividades. En julio se agregarán cinco más: básquet, boxeo, karate, funcional y telas. Tendríamos 10 u 11 actividades de 18 que tenemos. Si bien no es al 100%, pero ya tenemos un movimiento de gente que empieza a revivir el Boxing. Nos tenía muy preocupados a todos, pero por suerte se reactiva con mucha responsabilidad. Todos están respetando los protocolos.

¿Y económicamente se ha notado que regresaron algunas actividades?

Sí, muy poco. Como te decía, con noventa días sin actividades, de a poco se va moviendo la parte económica. Paulatinamente se va generando el movimiento de socios que concurren y también lo económico. En esto último veníamos muy mal porque fueron días durísimos para todos.

Entraron al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que lanzó el Gobierno Nacional.

Sí. Vamos por el tercer mes. Pudimos entrar en el Programa Nacional ATP que se hace cargo del 50% del salario de los empleados. Fue un alivio tremendo para los empleados y también para nosotros. Tenemos los balances al día y la parte jurídica también. Fue un trabajo que hicimos en esto noventa días y que nos sirvió para acomodar toda la parte administrativa.

Y también accedieron al Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes.

Sí. Estamos finalizando la primera etapa. Esto tiene sus fases: primero administrativa, luego de expedientes y después de aprobaciones. Ya fuimos aprobados, pero aún no recibimos los $60 mil del subsidio. Calculamos que en los próximos días vamos a tener novedades.

¿Se presentaron finalmente en el plan “Clubes en Obra”?

Ya hicimos la presentación. Está en ejecución. Nos falta completar sólo un papel. Esta semana lo completaremos. Digamos que está presentado un 98%. Luego entra en una etapa de aprobación. Esperemos que se apruebe. Fuimos aprobados en los primeros subsidios así que esperamos este subsidio de $500 mil para obras.

AFA confirmó que los clubes volverán a entrenar cuando todo el país esté en fase 4. ¿Estás de acuerdo con la decisión? ¿Pensás que los clubes del interior deberían entrenar?

Es difícil. Son situaciones difíciles. Buenos Aires la está pasando muy mal. Nosotros en un hipotético comienzo del Regional, podemos llegar a jugar una etapa en Buenos Aires, que no se creo que se pueda jugar. Las decisiones las toma AFA y tenemos que acatar esas decisiones.

¿Crees que las políticas deportivas que tomó Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, han sido positivas para los clubes de interior?

Es una pregunta difícil. Nosotros podemos decir mirá: Boxing estuvo a un paso de estar en el Federal A en 2019, pero este año no podemos hacer ninguna evaluación porque se cortó todo. Creo que habría que escuchar un poco más a los clubes del interior. Es una opinión personal, no la hago como presidente de Boxing. Pero depende mucho de algunas dirigencias también. Es una discusión más amplia.

Cuando regrese el Torneo Regional Federal Amateur, ¿Boxing se presentará de nuevo?

Eso depende mucho de la parte central. De lo que venga de AFA y del Consejo Federal. Podemos tener muchas ganas, pero estamos sujetos a lo que suceda. También nos tenemos que reunir con la gente del club y ver que panorama tenemos. Porque la pandemia nos frenó todo. Lo que estaba planificado para 2020 no se pudo realizar. El Regional lo habíamos comenzado con toda la fuerza y los jugadores ya volvieron a su lugar. Veo difícil que comience el Torneo Regional Federal Amateur. Pero la situación tendrá su análisis y sus reuniones. Veremos en su momento en qué situación va a estar el club.

¿Ya tienen algún protocolo pensado por si se habilita la actividad futbolística?

El cuerpo técnico y los profesores del club están a la expectativa de alguna resolución para volver a la actividad. Sabemos que en julio no se práctica la actividad afuera por el clima. Los jugadores y demás están con muchas ganas. Tenemos que ser pacientes para volver a la actividad. Yo se que todos quieren entrenar y empezar los torneos, pero es una decisión que tomarán desde AFA. Estaremos atentos por si hay alguna novedad en los próximos días. Pero no veo tan cercano el regreso.

En agosto Boxing Club cumple 100 años, pero la coyuntura actual habrá modificado los festejos.

Nosotros desde 2016 veníamos pensando que este año era el centenario. Se ha frenado todo. Lamentablemente había muchos torneos y se suspendieron. Estamos viendo que podemos llegar a hacer en el mes de agosto. Estamos trabajando en el álbum fotográfico. En los próximos días se imprimirá. También en los cuadros. Todo virtual porque no queremos dejar que pase desapercibido. Es un año que vivimos con mucha energía. Estamos con la esperanza de que en agosto podamos organizar algo, no masivo, pero que el 23 de agosto estemos los boxinguistas, de alguna manera, celebrando todos juntos.

¿Las elecciones cuándo se realizarían?

A fines de noviembre, seguramente. Como viene el tema de la pandemia, se ha frenado todo por 180 días. Habrá que ver qué pasa. Cuando se pueda realizar asambleas, haremos el llamado para elecciones.

Dijiste que aún no sabías si irías por la reelección. En estos cuatro años, ¿Qué puntos te gustaría que se destaquen?

Dejar una huella en un club es muy difícil. Uno siempre va a estar ligado al Boxing. Buscamos recuperar el sentido de pertenencia que, en los últimos años, Boxing no tenía. Fuimos mucho a recuperar la historia. A hablar de gente que hizo cosas por el querido Boxing en estos cien años. No olvidarnos de eso. Realizamos homenajes, buscamos personas que se habían perdido, que habían dejado de ir al club y ahora volvieron. Quisiera que me recuerden por intentar poner de pie de nuevo al Boxing. De alguna forma buscamos reactivar el sentido de pertenencia: se ve en las redes. Ver el sentimiento de cada persona vinculada al club reflejado en frases, me llena de orgullo. Sino pude hacer algunas cosas porque no estuvieron a mi alcance, me quedarán pendientes. Para mi ser presidente del Boxing o acompañar a alguna delegación para mí es lo mismo. Siempre voy a acompañar al Boxing de cualquier lado que me toque estar