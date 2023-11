Rodrigo Rey, entre algodones, enciende las alarmas en Independiente

El arquero Rodrigo Rey, una de las figuras de Independiente, está en duda para visitar el domingo a Talleres de Córdoba, por la 14ta. y última fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Rey fue un estandarte de la campaña actual, que lo tiene a Independiente como animador con 23 puntos y al borde de la clasificación a los cuartos de final en la competición, por lo que su posible ausencia es una complicación para el entrenador, Carlos Tevez.

El exarquero de Godoy Cruz de Mendoza sufrió un pisotón en el partido contra Banfield por parte del juvenil Gerónimo Rivera y no se entrenó a la par de sus compañeros en todos estos días. De todas formas, desde Independiente confían en que esté en el arco este domingo a las 18 en el estadio Mario Alberto Kempes.

La alternativa es que aparezca Diego Segovia, sin minutos oficiales en este campeonato.

Un posible equipo es Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Javier Báez, Joaquín Laso y Damián Pérez; Kevin López, Iván Marcone y Lucas González; Alexis Canelo, Matías Giménez y Braian Martínez.

Independiente suma 23 puntos, le alcanzará con un empate para no depender del resto de los equipos, o simplemente esperar que no ganen Colón de Santa Fe (20 unidades y +4 de diferencia de gol), Rosario Central (20 unidades y +3) y Banfield (20 y +3), respectivamente, y así se asegurará uno de los lugares para ir a los cuartos de final.

Independiente lleva muchas temporadas sin ser campeón a nivel local, ya que su último campeonato se dio en el Apertura 2002. (Télam)