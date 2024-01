Rodrigo Villagra, cada vez más cerca de River

El volante central de Talleres de Córdoba, Rodrigo Villagra, está cada vez más cerca de convertirse en refuerzo de River Plate, según confirmaron fuentes del club en estas horas a Télam, en una operación que puede cerrarse antes del fin de semana.

“Estamos trabajando mucho y el que más cerca está es Villagra”, aseguraron en off desde River, donde esta semana se activó el tema de los refuerzos luego de las lesiones y las bajas del equipo durante la pretemporada.

Villagra, en conflicto con Talleres porque quiere ser transferido, tiene sólo 22 años y es fanático de River desde que su hermano Cristian "Kity" Villagra jugó en el club de Núñez proveniente de Rosario Central en 2008.

La operación, al menos en los números que pretende Talleres, ronda los 7 millones de dólares por el cien por ciento del pase y en las últimas horas, si bien trascendió una oferta desde Dinamarca, la idea del jugador es sumarse al plantel de Martín Demichelis.

Las bajas de Enzo Pérez y Bruno Zuculini dejaron al equipo con sólo un volante central, Matías Kranevitter, en tanto que la llegada de Nicolás Fonseca desde Uruguay como primer refuerzo no llenó las expectativas del entrenador para el puesto.

Villagra, que en 2021 llegó a Talleres desde Central a cambio de 1,3 millones de dólares, viene de una gran temporada con 43 presencias, todas de titular, completando los partidos en 37 ocasiones, y en su carrera ya lleva más de 150 partidos.

Además, River tiene abiertas las negociaciones por un delantero que puede ser José López (quiere salir de Palmeiras), por el extremo uruguayo Luciano Rodriguez de Liverpool y también por un lateral donde suenan Agustín Sant`Anna y el colombiano Santiago Arias.

De todos estos nombres hubo contactos firmes por el uruguayo Rodríguez, que ayer anotó un triplete en el Preolìmpico Sub 23, para realizar una operación similar a la que se hizo en su momento con Nicolás de la Cruz en la que los clubes fueron socios en los derechos.

La charla con Liverpool es para reemplazar la baja de Gonzalo "Pity" Martínez, que ayer fue operado de ligamentos nuevamente en España y estará fuera del equipo casi toda la temporada luego de la lesión que sufrió en la pretemporada.

En tanto que lo de López es por la salida de Salomón Rondón, ya que quedaron solamente Miguel Borja y Facundo Colidio más el juvenil Agustín Ruberto, mientras que la idea del lateral surgió ante la fractura en la mano de Santiago Simón, que tiene para dos meses de recuperación. (Télam)