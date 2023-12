Rogelio Funes Mori rechazó una propuesta para reemplazar a Luis Suárez en Gremio de Porto Alegre

El delantero Rogelio Funes Mori rechazó una oferta formal de Gremio, de Porto Alegre, para relevar al uruguayo Luis Suárez, que pasó a Inter Miami, según confirmó José Antonio Noriega, presidente de Monterrey de México, quien además indicó que evalúa otras propuestas.

El delantero argentino, naturalizado mexicano, rechazó la oferta para reemplazar al uruguayo Luis Suárez en el equipo brasileño, pese a que los clubes ya habían llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista, luego de mejorar una primera propuesta que no había convencido a la dirigencia de Monterrey.

"Hace poco tuve una conversación con Rogelio y nos dijo que no quería tomar la opción de Gremio. Aunque hay una propuesta formal del club, Gremio no será un destino para él", contó Noriega, en una entrevista con Canal 6 Deportes, de México.

Gremio sigue los pasos de Funes Mori desde mediados de este año y ya había iniciado contactos en el mercado pasado, aunque no prosperó. Tras la finalización del Brasileirao, Gremio volvió a la carga por el delantero, que esta temporada disputó 17 partidos, convirtió siete goles y repartió dos asistencias.

Funes Mori tiene contrato con Monterrey hasta junio de 2024, por lo que desde enero de este año, quedará libre para firmar un precontrato con otro club, aunque no se descarta la posibilidad de una renovación.

"Hay otras oportunidades para él que podrían resultar atractivas. Es un jugador muy importante para el club. Es un histórico para nuestro equipo y, por tanto, tiene todo el derecho de analizar y decidir con tranquilidad. Estamos seguros de que así será. Ahora está analizando las oportunidades que se han presentado", agregó el presidente de "Rayados". (Télam)