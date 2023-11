Rojo entrena normal pero no figura entre los convocados de Boca para el domingo

El defensor de Boca Juniors Marcos Rojo practicó hoy con normalidad junto al resto de sus compañeros, pero no estará convocado para jugar el domingo ante Newell's por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

Tampoco ingresarán en la consideración del DT interino Mariano Herrón el lateral colombiano Frank Fabra, con una distensión en su rodilla derecha, y el mediocampista Ezequiel Fernández, con una lesión grado 1 en el sóleo izquierdo.

Rojo, capitán y referente del vestuario xeneize, dejó atrás una lesión muscular que sufrió semanas atrás en un choque con Unión de Santa Fe (2-1). El exdefensor de Manchester United será preservado para que llegue al cien por ciento de sus posibilidades físicas en el compromiso de semifinales de Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, programado para el miércoles 22 en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Para ese encuentro ante los 'pinchas' también es probable que estén disponibles tanto Fabra como 'Equi' Fernández.

El volante Guillermo 'Pol' Fernández no concurrió durante este viernes a la práctica en el predio de Ezeiza, debido a un cuadro febril. Sin embargo está previsto que mañana integre la concentración que aguardará el partido del domingo en un hotel del barrio de Monserrat.

La formación del domingo no está confirmada todavía por Herrón. Los titulares que vienen de empatar 1-1 con San Lorenzo, el pasado miércoles, en el Bajo Flores, ejecutaron hoy labores livianas en espacios reducidos.

La probable alineación de Boca comprendería a Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los demás concentrados son Javier García, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Diego González, Ezequiel Bullaude, Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Vicente Taborda, Darío Benedetto, Luca Langoni y Lucas Janson.

Boca, que necesita ganar para asegurarse el ascenso directo por puntos a la Copa Libertadores del año entrante, recibirá este domingo a Newell's, a las 16.45, por la penúltima fecha de la zona B de la Copa de la LPF. El árbitro será Fernando Echenique.

