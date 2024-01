Rosario Central confirmó las salidas del volante Marcelo Acosta y el defensor Facundo Agüero

El Club Atlético Rosario Central confirmó hoy las salidas del volante paraguayo Marcelo Acosta y del defensor Facundo Agüero, quienes por diferentes motivos no continuarán en el plantel que dirige Miguel Ángel Russo.

Acosta, de 23 años, fue cedido a préstamo a Sol de América de Paraguay y jugará allí durante la temporada 2024. Central negoció con Guaireña FC de Paraguay la adquisición del 80% de los derechos económicos del mediocampista guaraní en septiembre del año pasado, pero no tuvo continuidad en el equipo.

Agüero, de 28 años, finalizó su préstamo por una temporada y Central no hizo uso a la opción de compra. El marcador central hizo divisiones juveniles en Sportivo Independiente de General Pico y jugó en Instituto de Córdoba, Deportes La Serena de Chile y Unión de Santa Fe.

Rosario Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, continúa con los trabajos de pretemporada a la espera del regreso del extremo colombiano Jaminton Campaz, quien busca resolver su situación contractual con Gremio de Brasil. (Télam)