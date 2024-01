Rosario Central estrenó con un empate en Tucumán su título de campeón de la Copa de la Liga

El vigente campeón de la Copa de la Liga Profesional, Rosario Central, no logró estrenar con una victoria su condición de campeón de este certamen al empatar 1 a 1 como visitante de Atlético Tucumán por la primera fecha de la Zona A.

Los rosarinos se pusieron en ventaja al promediar el primer tiempo a través de Luca Martínez Dupuy y terminaron esa etapa inicial mostrándose superiores a los dueños de casa.

Pero en el complemento los tucumanos salieron a buscar la paridad con una presión alta que fue metiendo atrás a los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que parecieron conformarse con la exigua ventaja a partir de la falta de profundidad del local.

Esa laxitud le terminó resultando fatal a los "canallas" porque los dirigidos por la dupla integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi empujaron por abajo y por arriba, y por esa vía llegaron a la igualdad faltando 10 minutos.

Es que Elías Ocampo habilitó en una pelota aérea y el ingresado Mateo Coronel pudo vulnerar por única vez a Jorge "Fatura" Broun.

Sin embargo el árbitro Pablo Echavarría anuló el tanto por presunta posición adelantada del goleador, pero intervino el VAR y después de casi cuatro minutos comprobó que el mencionado Ocampo estaba habilitando al ex Argentinos Juniors.

Para ambos equipos el futuro inmediato se ajusta a un apretado calendario por la Copa del la Liga, pero en lo mediato el conjunto auriazul tendrá que afrontar la Copa Libertadores y hoy quedó la sensación de que el plantel le puede quedar corto a Russo.

Ahora los tucumanos abrirán la segunda fecha el próximo lunes visitando a Instituto en Córdoba desde las 21, mientras que Rosario Central recibirá al día siguiente, martes, a Banfield, a partir de las 19.15.

– Síntesis –

Atlético Tucumán: José Devecchi; Alexis Flores, Nicolás Romero, Gonzalo Paz y Agustín Lagos; Joaquín Pereyra, Nicolás Castro, Adrián Sánchez y Matías Orihuela; Justo Giani; Marcelo Estigarribia. DD.TT: Sergio Gómez-Favio Orsi.

Rosario Central: Jorge Broun; Elías Ocampo, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Tomás O'Connor, Kevin Ortíz, Alan Rodríguez e Ignacio Malcorra; Maximiliano Lovera y Luca Martinez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 23m. Martínez Dupuy (RC).

Gol en el segundo tiempo: 35m. Coronel (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Mateo Coronel por Giani (AT); 24m. Matías Bajamich por Paz (AT); 30m. Ariel Cervera por Martínez Dupuy (RC) y Lautaro Giaccone por Lovera (RC), 33m. Lucas Ambrogio por Castro (AT); Sergio Ortiz por Lagos (AT); Néstor Breitenbruch por Sanchez (AT) ;Mauricio Martinez por O'Connor (RC) y Juan Cruz . Komar por Quintana (RC) y 39m. Agustín Bravo por Ocampo (RC).

Amonestados: Romero y Coronel (AT). Rodríguez, Quintana y O'Connor (RC).

Estadio: Monumental Presidente José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Pablo Echavarría. (Télam)