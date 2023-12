Rubén Capira dejó de ser el secretario técnico de Racing

Rubén Capria renunció hoy a su cargo de secretario técnico de Racing Club, a pocos días de finalizar su vínculo contractual con la institución de Avellaneda.

El "Mago", quien había llegado a la "Academia" en el rol de manager deportivo a principios de 2021, le comunicó la decisión a la comisión directiva, encabezada por el presidente Víctor Blanco.

Según fuentes cercanas al club, el exfutbolista de Racing, Newell´s Old Boys y Estudiantes de La Plata, entre otros equipos, habría decidido dejar su cargo por el problema de salud de un familiar y no por cuestiones relacionadas a su actividad.

Bajo su conducción Racing contrató a Juan Antonio Pizzi y Fernando Gago, además de las trabajos interinos de Claudio "Sifón" Ubeda y la dupla conformada por Sebastian Grazzini y Ezequiel Videla.

La relación de los hinchas "albicelestes" con Capria se fue desgastando a raíz de algunos resultados deportivos negativos y se lo hicieron sentir en varios partidos en los que Racing jugó de local.

Los hechos más destacados que despertaron la desaprobación y el malestar por parte de los simpatizantes fueron, entre otros, haber perdido el campeonato de Primera División 2022 y no haber clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, además de la eliminación en la actual Copa de la Liga y la Libertadores, ante Rosario Central y Boca Juniors, respectivamente.

Algunos de los nombres que suenan para ocupar el lugar de Capria son Andrés D´Alessandro, Lisandro López y el chileno Marcelo Díaz.

En el transcurso de la tarde habrá una reunión de comisión directiva para llegar a un acuerdo sobre los pasos a seguir a nivel institucional.

El posible reemplazante de Capria, además del próximo entrenador del primer equipo serán algunos de los temas a tratar entre los dirigentes de mayor importancia del club.

Entre los nombres que se manejan como posibles reemplazantes de la dupla técnica saliente integrada por Videla y Grazzini, se destacan los de Gustavo Costas, campeón como jugador y con pasado como DT, y Diego Cocca, campeón como técnico en 2014. (Télam)