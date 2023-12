Rusia denuncia campaña de "neutralización" de sus mejores deportistas para Juegos Olímpicos 2024

Rusia denunció hoy una campaña de "neutralización" hacia sus mejores deportistas, cuya participación en los Juegos Olímpicos de París-2024 está sujeta a criterios "humillantes" del Comité Olímpico Internacional (COI).

El COI autorizó la pasada semana la participación de deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos de París 2024 (26 de julio al 11 de agosto) bajo varias condiciones: participar bajo bandera neutral, fuera de las pruebas por equipos, si no apoyaron activamente la ofensiva rusa en Ucrania y si superan los procesos de clasificación.

En este momento once deportistas cumplen esos criterios: ocho rusos y tres bielorrusos, frente a una delegación ucraniana que contaría ya con 60, precisó el COI durante su anuncio.

"Con sus criterios y parámetros inventados que van no solamente contra la Carta Olímpica sino que devalúan también completamente sus principios, el COI lanzó una campaña intencional de 'neutralización' de nuestros deportistas", reaccionó hoy el presidente del Comité Olímpico ruso, Stanislav Pozdniakov, durante su rueda de prensa anual, informó la agencia de noticias francesa AFP.

"Estas condiciones artificiales y motivadas políticamente eliminan a la aplastante mayoría de nuestros mejores deportistas y colocan a los que clasifican en una situación de desigualdad, excluyendo una competencia honesta", valoró.

Además, el número de once deportistas elegibles "avanzado por el COI es humillante", insistió Pozdniakov, quien destacó que "miles de deportistas" habían "sido físicamente privados de su sueño".

También llamó a los deportistas rusos elegibles según los criterios del COI a "examinar minuciosamente todas los matices de las condiciones propuestas", para no convertirse en "rehenes de los intereses de otros", sin dar más precisiones.

El jueves pasado, durante su rueda de prensa anual, el presidente ruso Vladimir Putin criticó también la decisión del COI, valorando que la institución asumía el riesgo de "enterrar el movimiento olímpico".

Añadió además querer "analizar detenidamente las condiciones" antes de tomar una decisión final sobre la participación o el boicot de los deportistas rusos a los Juegos de París.

