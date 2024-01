"Ruso" Rodríguez confirmó que no seguirá en Godoy Cruz

El arquero Diego "Ruso" Rodríguez, capitán de Godoy Cruz en la última temporada, confirmó hoy que no seguirá en el club por "motivos personales".

A través de su cuenta de X, el "Ruso" contó que antes de la finalización de la Copa de la Liga ya le "había comunicado" al cuerpo técnico y a los dirigentes su decisión de "no continuar por motivos personales".

En el club, sin embargo, esperaban convencer al arquero, de 34 años, para renovar el contrato que venció el pasado 31 de diciembre.

Luego, en una sentida carta, el ex Independiente se despidió del "tomba" tras un año y medio "inolvidable" que se cerró con la clasificación a la Copa Libertadores y a la semifinal de la Copa de la Liga.

Desde su llega en junio de 2022 desde Grecia, Rodríguez disputó 68 partidos y se dio el gusto de convertir tres goles de tiro penal. (Télam)