Salas será titular en Racing ante Estudiantes de La Plata

El delantero Maximiliano Salas asumirá la titularidad en Racing Club, que este lunes visitará a Estudiantes de la Plata, en un partido correspondiente a la tercera fecha, zona B, de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

Aun cuando el técnico de la ‘Academia’, Gustavo Costas, todavía no lo hizo oficial, el atacante correntino, de 26 años, ocupará el sitio que dejará vacante el colombiano Roger Martínez, quien se lesionó el tobillo derecho y tendrá una inactividad mínima de tres semanas.

De esta manera, el exjugador de All Boys, Necaxa de México y Palestino de Chile, entre otros clubes, compartirá el trinomio ofensivo con el colombiano Juan Fernando Quintero y Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

En tanto, el entrenador aguardará hasta último momento la evolución del arquero Gabriel Arias, quien se retiró en el entretiempo en el último compromiso ante Tigre (3-0) en el Cilindro de Avellaneda.

En caso de que el guardavallas del seleccionado chileno no se recupere en tiempo y forma, su lugar será para Facundo Cambeses, uno de los refuerzos que llegó en este mercado de pases proveniente de Banfield.

El mediocampista Jonathan Gómez acordó vincularse a Rosario Central, entidad que compró una parte de su ficha en 250 mil dólares, y por lo tanto no estará en el banco de los relevos.

En tanto, los juveniles Nicolás Kozlovsky y Catriel Cabellos fueron cedidos a préstamo a Atlético de Rafaela y Alianza Lima de Perú, respectivamente.

Una probable formación de Racing para visitar este lunes a Estudiantes (21.30) será con Arias o Cambeses; Tobías Rubio, Santiago Sosa y Agustín García Basso; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini y Gabriel Rojas; Quintero, Adrián Martínez y Salas. (Télam)