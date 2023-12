San Isidro repartirá más de $ 271 millones en premios en el Carlos Pellegrini

El hipódromo de San Isidro tirará la casa por la ventana con una suma de $ 271 millones en premios para que los apostadores en la jornadad del próximo sábado que se compondrá de 16 carreras, entre ellas, el Gran Premio Carlos Pellegrini, que se largará a las 19.15 en el décimotercer turno.

El Pellegrini se nutrirá de 14 caballos anotados en las gateras y tendrá un premio de $ 40 millones para el ganador. Como favorito surgen las figuras de Natán y de No Fear. Al primero lo correrá el jockey Adrían Giannetti y el segundo será montado por el jinete brasileño Francisco Goncalves.

La carrera tendrá una distancia de 2.400 metros de césped y el entrenador Carlos Daniel Etchechoury presenta tres caballos del stud Las Monjitas. Ellos son Happy Happy Day, Jazz Seiver y Natán. Los tres tienen chances para definir y ganar la carrera más importante del año hípico.

También hay que mencionar que en el décimo turno, a las 17.05, se correrá el Gran Premio Joaquín de Anchorena, una prueba de Grupo 1 sobre 1.600 metros con 22 caballos de 3 años anotados en los partidores.

Satu, un hijo de Catcher In The Rye, aparece como favorito con la monta del jinete paraguayo Eduardo Ortega Pavón. Tiene un récord de tres victorias oficiales sobre un total de seis presentaciones. Esta carrera cuenta con un premio de $ 14 millones para quien resulte ganador.

A las 16.25 se largará el Gran Premio Felix Alzaga Unzué, otra prueba de Grupo 1 sobre 1.000 metros de césped. Labrado, el caballo más rápido del momento tratará de mantener su gran prestigio en las pruebas de velocidad pura. Su récord lo dice todo: nueve victorias sobre 12 salidas. Hay 10.000.000 pesos de premios para quien recorra m{as rápido los 1.000 metros de San Isidro.

Ya en el undécimo turno será la hora del Gran Premio Copa de Plata Roberto Vázquez Mansilla. La distancia es de 2.000 metros y hay 13 yeguas de 3 años y más edad en las gateras. El premio es de $ 18 millones.

Como favorita se destaca Madonna Benois, una hija de Angiolo que será corrida por el jockey brasileño Francisco Goncalves. Su campaña indica ocho victorias oficiales sobre 11 competencias.

La reunión hípica en San Isidro es el cierre del año 2023. Las cuatro carreras mencionadas son de primer nivel internacional y del gusto del público apostador. A las 12.15 se largará la primer carrera del programa que finalizará a las 20.55. Si no llueve será una fiesta de gran jerarquía turfística.

(Télam)