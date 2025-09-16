Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un excelente trabajo el equipo de Handball de Puerto San Julián ganó finalmente el Segundo torneo provincial de Handball cadetes que tuvo lugar en la localidad de 28 de Noviembre, luego de un fin de semana a todo ritmo.

Los sanjulianenses se quedaron con la victoria frente a Alubal de Río Gallegos por 33 a 29, habiéndoles ganado previamente a los dueños de casa por un resultado muy ajustado de 25 a 24, mientras que Alubal había dejado en el camino a Río Turbio por 34 a 27.

Luego se medirían los dos ganadores con un buen nivel para definir los de San Julián a su favor y quedarse con el segundo torneo, mientras que por el tercer puesto los locales de 28 de Noviembre le ganaban a sus vecinos de Río Turbio y se quedaban con el último escalón del podio.