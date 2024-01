San Lorenzo no contará con Leguizamón en el inicio de la Copa LPF por convocatoria al Preolímpico

San Lorenzo no contará con el delantero paraguayo Iván Leguizamón en el inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) debido a su convocatoria para el seleccionado "guaraní" que disputará el Preolímpico en Venezuela, formalizada hoy por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El extremo será baja en las primeras fechas junto con el defensor Gonzalo Luján, elegido por Javier Mascherano como representante del seleccionado argentino en el torneo que se disputará del 20 de enero al 11 de febrero.

Esas ausencias le restan al DT Rubén Darío Insúa opciones en el armado del equipo dentro de un plantel escaso, que todavía no pudo oficializar las incorporaciones gestionadas debido a la inhibición por deudas que pesa sobre el club del barrio porteño de Boedo.

El mediocampista colombiano Yeison Gordillo, actualmente en Vélez, reclama una suma cerca al millón y medio de dólares por su antiguo paso por el club, a la vez que su compatriota, el defensor Rafael Pérez, consiguió ante FIFA la libertad de acción por una deuda salarial correspondiente a 2023.

Leguizamón, de 21 años, ya convocado al seleccionado mayor de Paraguay por el DT argentino Daniel Garnero, será uno de los cinco futbolistas del Sub 23 "guaraní" que militan en ligas extranjeras junto con Diego Gómez (Inter Miami), Enso González (Wolverhampton), Juan José Cardozo (Argentinos Juniors) y Marcelo Pérez (Huracán).

El delantero estuvo presente en los 14 partidos que San Lorenzo disputó durante la Copa LPF 2023 del segundo semestre y en ocho de ellos fue titular.

(Télam)