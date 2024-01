San Lorenzo pone en marcha su ilusión ante Lanús en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo debutará este sábado en la Copa de la Liga Profesional 2024 como local de Lanús, en el inicio de una temporada en la que aspira a pelear por un título después de un período de pérdida de protagonismo por sus problemas institucionales.

El partido en el Nuevo Gasómetro comenzará desde las 17:00 con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports.

Con el nuevo presidente, Marcelo Moretti, el club recuperó legitimidad de representación tras la prematura salida de su antecesor, Marcelo Tinelli, y se embarcó en un nuevo proyecto deportivo que seguirá al mando de un ídolo de la casa: Rubén Darío Insúa.

El "Gallego", indiscutido por los resultados conseguidos en adversas condiciones institucionales, renovó su contrato por dos años y ahora dispone un plantel con mayor recambio, aunque con la baja de piezas vitales de la campaña anterior.

Ya no están el arquero Augusto Batalla, los defensores Rafael Pérez y Gastón Hernández, el mediocampista Jalil Elías y otros elementos en los que se apoyó el técnico para alcanzar las semifinales de la Copa Argentina 2023 y lograr la clasificación a la Copa Libertadores de este año.

San Lorenzo consiguió más de media docena de refuerzos (Eric Remedi, Iván Tapia, Cristian Ferreira y Cristian Tarragona, lo más destacados), que a 24 horas del debut todavía no tenía certeza de poder utilizar por una inhibición de FIFA derivada de una deuda salarial con el exfutbolista del club Yeison Gordillo.

"Hay trámites para que eso suceda (la habilitación de los refuerzos) y tenemos tiempo hasta esta noche", confió Insúa, que probó una formación con tres caras nuevas: el defensor colombiano Jhohan Romaña, Ferreira y Tarragona.

Para el debut no estará desde el inicio el goleador paraguayo Adam Bareiro, ausente de los últimos entrenamientos por motivos personales (fue papá recientemente) y expectante sobre una posible venta al Athletico Paranaense de Brasil.

Lanús, dirigido por Ricardo Zielinski, también buscará recuperar el protagonismo perdido, sin desatender la tabla de los promedios, en la que se ubica último entre los equipos con recorrido acumulado en la primera división.

El "Granate" (93 puntos) sólo está por encima de los recien ascendidos, Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Riestra, por lo que necesitará sumar para evitar riesgos con el descenso como sucedió en las últimas temporadas.

= Probables formaciones =

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Jhohan Romaña, Carlos Sánchez y Gastón Campi; Agustín Giay, Elián Irala, Manuel Insaurralde y Malcom Braida; Cristian Ferreira; Cristian Tarragona y Nahuel Barrios. DT: Rubén Insúa.

Lanús: Lucas Acosta; Juan José Cáceres, Abel Luciatti, Nery Domínguez y Braian Aguirre; Luciano Boggio; Gonzalo Pérez y Raúl Loaiza; Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Marcelino Moreno. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: San Lorenzo.

Hora de inicio: 17:00.

TV: TNT Sports. (Télam)