San Lorenzo retoma sus entrenamientos a la espera de Altamirano, Sánchez y Romaña

El plantel de San Lorenzo retomó este lunes sus entrenamientos de pretemporada en la Ciudad Deportiva a la espera de tres futbolistas que tiene acordado su contrato pero aún no lo formalizaron: el arquero Facundo Altamirano y los colombianos Carlos "La Roca" Sánchez y Jhohan Romaña.

En los dos primeros casos, se trata de jugadores que estuvieron en el club el año pasado pero que terminaron su vinculación el 31 de diciembre.

Por Altamirano se llegó a un acuerdo con Banfield para la compra de la ficha y sólo resta la firma del jugador por los próximos tres años; mientras que en el caso de Sánchez también se convino una extensión luego de cumplirse los objetivos deportivos fijados en el documento anterior.

El DT Rubén Insúa esperaba por ambos en la práctica de esta tarde o mañana, previa al viaje a Uruguay, donde el plantel continuará con su preparación y afrontará partidos amistosos ante Gimnasia y Esgrima La Plata (lunes 15) y Vasco da Gama de Brasil (jueves 18).

Ya en Montevideo, seguramente se sume el marcador central colombiano Romaña, de 25 años, de último paso por Olimpia de Paraguay y cuyo pase le pertenece al Austin FC de Estados Unidos.

De momento, San Lorenzo aseguró dos contrataciones: el mediocampista Eric Remedi y el delantero Cristian Tarragona.

Sin embargo, no podrá utilizar a ninguna de ellas de forma oficial hasta no resolver una inhibición trabada en FIFA por el futbolista colombiano Yeison Gordillo, quien reclama una deuda por salarios de su paso por el club (2021-2022).

El club ultimaba detalles sobre un plan de pagos para cancelar un monto cercano al millón y medio de dólares, conformado por haberes e intereses.

En la práctica de esta mañana, el delantero Nahuel "Perrito" Barrios trabajó diferenciado por una sobrecarga muscular. (Télam)