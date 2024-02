San Lorenzo superó 3-0 a Obras de San Juan por la Liga en Caseros

San Lorenzo le ganó por 3 a 0 a Obras de San Juan, en el primer partido del día en el Cedem N°2 de Caseros, sede del Tour 7 de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), que este fin de semana cierra la fase regular y define los clasificados a los cuartos de final del torneo.

En un partido con cierres de set apretados, los Matadores se impusieron por 25-22, 25-23 y 28-26 ante Obras de San Juan, que ya está condenado al último lugar de la tabla. San Lorenzo se mantiene séptimo, con 24 puntos.

Más tarde jugarán UPCN San Juan Vóley, escolta del líder Ciudad Vóley, frente a Boca Juniors, que pelea por quedar entre los ocho que entren al playoff, a las 17; y Policial Vóley (tercero) enfrentará a Defensores de Banfield (quinto).

El fixture de este fin de semana será el siguiente:

Sábado 24/2

14.00 hs Monteros Vóley vs River Plate

17.00 hs UPCN San Juan Vóley vs Tucumán de Gimnasia

20.00 hs Once Unidos vs Ciudad Vóley

Domingo 25/2

10.00 hs Policial Vóley vs River Plate

12.30 hs Boca Juniors vs Tucumán de Gimnasia

16.00 hs Monteros Vóley vs UPCN San Juan Vóley

18.30 hs San Lorenzo vs Defensores de Banfield

21.00 hs Ciudad Vóley vs Obras de San Juan

– Posiciones: Ciudad Vóley 49 puntos; UPCN San Juan Vóley 40; Policial de Formosa 39; Monteros de Tucumán 36; Defensores de Banfield y River Plate 25; San Lorenzo 24; Boca Juniors 19; Once Unidos de Mar del Plata 18; Tucumán de Gimnasia 17 y Obras de San Juan 8. (Télam)