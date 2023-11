San Lorenzo volvió a los entrenamientos con la mente puesta en la semifinal de Copa Argentina

El plantel de San Lorenzo volvió hoy a los entrenamientos con vistas a la semifinal de Copa Argentina ante Defensa y Justicia, el próximo jueves a las 21.10, en estadio de Lanús.

El entrenador Rubén Darío Insúa trabajó con un plantel que tuvo bajas obligadas como los delanteros Adam Bareiro e Iván Leguizamón, citados por el seleccionado paraguayo para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Insúa aguardará por la vuelta de sus atacantes que no sumaron minutos ante Chile en el empate sin goles y mañana tendrán su chance ante Colombia, en Asunción, por la sexta fecha.

En caso que lleguen en óptimas condiciones, ambos serán parte de la práctica del miércoles donde se definirán sus respectivos lugares en el equipo.

El "Gallego" no contará con Gonzalo Luján (de gira con el seleccionado Sub-23 argentino en Japón) y Agustín Hausch (rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda).

San Lorenzo retornará a las prácticas mañana, en la Ciudad Deportiva, desde las 9.30, y luego quedará concentrado en un hotel de la localidad de Cañuelas.

Por otra parte, el club de Boedo anunció que mañana se iniciará la venta de entradas para la semifinal de Copa Argentina ante Defensa y Justicia en la cancha de Lanús con un valor de 10 mil pesos para las populares y de 15 mil para las plateas.

La venta de populares y plateas será exclusiva para socios y socias. Los mismos se podrán adquirir el martes 21 y el miércoles 22, de 11 a 18, en las boleterías del Polideportivo Pando. El jueves 23 el expendio será en el mismo lugar de 10 a 16.

San Lorenzo aclaró que se aceptarán hasta 4 carnets por socio/a en boleterías y las personas con discapacidad podrán retirar su entrada por orden de llegada presentando DNI y certificado en el mismo lugar, días y horarios. En tanto, no habrá venta en el estadio el día del partido.

"La organización de la Copa Argentina sigue manteniendo como método de pago el mismo de partidos anteriores: contado efectivo", especificó San Lorenzo en un comunicado. (Télam)