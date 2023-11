San Lorenzo y Defensa y Justicia buscarán mañana un lugar en la final de la Copa Argentina

San Lorenzo y Defensa y Justicia se enfrentarán mañana en la segunda semifinal de la edición 2023 de la Copa Argentina.

El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio Ciudad de Lanús, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión estará a cargo de la señal de cable TyC Sports y TyC Sports Play.

El "Ciclón" accedió a la presente fase tras haber vencido a San Martín de San Juan por 1-0 en el choque jugado en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis por los cuartos de final.

Además, en la Copa de la Liga se ubica en la décima posición con 15 unidades y sin chances de acceder a la fase final del torneo local y viene de vencer por 1 a 0 al "Halcón" de Varela.

El entrenador Ruben Insúa volverá a poner un equipo con la mayoría de futbolistas titulares, aunque mantiene dudas en la zona del mediocampo: Gonzalo Maroni o Manuel Insaurralde y Federico Girotti o Iván Leguizamón.

Defensa y Justicia, por su parte, llegó a la actual instancia luego de haber dejado en el camino por penales (7 a 6 tras el empate 1 a 1 en tiempo reglamentario) a Chaco For Ever en el estadio 15 de Abril de Santa Fe.

Mientras que en el ámbito local el "Halcón" se ubica en el undécimo lugar con 14 puntos, sin posibilidades matemáticas de pasar de ronda y en la última presentación cayó ante su rival de mañana.

El técnico Julio Vaccari, a pesar de la derrota frente al conjunto de Boedo el pasado domingo 12 de noviembre volverá a alinear a los mismos once.

El equipo que se imponga en el presente compromiso se medirá en la final de la Copa Argentina ante el vencedor de la primera semifinal que animarán esta noche en Córdoba Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.

=Probables formaciones=

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Carlos Sánchez, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni o Manuel Insaurralde, Malcom Braida; Federico Girotti o Iván Leguizamón; Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Insua.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Agustín Sant´Anna, Julián Malatini, Tomás Cardona, Alexis Soto; David Barbona, Julián López, Gonzalo Castellani; Rodrigo Bogarín, Gastón Togni y Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Ciudad de Lanús.

Hora: 21.10.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play. (Télam)