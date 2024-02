San Miguel recibe a San Martín de Tucumán por la Primera Nacional

San Miguel (3) recibirá hoy a San Martín de Tucumán (6) en la continuidad de la cuarta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional "Carlos Timoteo Griguol".

El partido se jugará desde las 17 en el estadio de San Miguel.

En tanto mañana cerrarán la cuarta fecha Atlanta-Aldosivi de Mar del Plata (Zona B, a las 21.10, por TyC Sports).

Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto postergaron su encuentro debido al fallecimiento de Gustavo Raggio, DT del conjunto cordobés.

=Posiciones=

Zona A: San Martín (SJ) 9; Agropecuario 8; Quilmes, Chacarita, Alvarado, y Estudiantes (BA) 7; San Martín (T) y Gimnasia (J) 6; Arsenal, Talleres (RE), Güemes (SDE) y All Boys 5; Brown (PM), Tristán Suárez, Ferro y Patronato 4; San Miguel y Racing (C) 3; Maipú 0.

Zona B: Colón y Defensores de Belgrano 10; Gimnasia y Tiro (S) y Mitre (SDE) 8; Atlético de Rafaela y Atlanta 7; Aldosivi y Morón 6; Temperley y San Telmo 5; Defensores Unidos y Almagro 4; Estudiantes (RC) y Nueva Chicago 3; Gimnasia (M) y Brown (A) 2; Chaco For Ever y Deportivo Madryn 1; Almirante Brown 0. (Télam)