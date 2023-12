San Pablo dificulta el regreso del zaguero Alan Franco a Independiente, según la prensa brasileña

El regreso del zaguero Alan Franco a Independiente, por expreso pedido del entrenador Carlos Tevez, se complica ya que San Pablo de Brasil, dueño del pase del defensor solo desea venderlos y no prestarlo, indicó hoy la prensa brasileña.

Según lo informa Gazeta Esportiva, Independiente desea la llegada de Franco a préstamo pero las condiciones no son del agrado del San Pablo.

La entidad paulista no ve con buenos ojos desprenderse del zaguero, sobre todo tras la baja de Beraldo ante el PSG y además sólo aceptará una venta definitiva si llega una buena oferta.

A principios de esta año el club brasileño pagó 1.600.000 dólares al Atlanta United, de Estados Unidos por Franco, pero no tuvo el desempeño esperado y pasó a ser reserva con la llegada de Beraldo.

Aun así, jugó 32 partidos con el equipo, hizo dos goles y cuatro asistencias, por lo tanto San Pablo entiende que será un jugador importante y luchará por un puesto titular con el colombiano como el ecuatoriano Robert Arboleda, el brasileño Diego Costa y el venezolano Nahuel Ferraresi.

Tévez pidió a la directiva del "Rojo" el regreso del jugador, quien se formó en las inferiores de Independiente y jugó en el equipo entre 2017 y 2021.

(Télam)