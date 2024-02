San Pablo es campeón de la Supercopa de Brasil tras ganarle a Palmeiras por penales

San Pablo se consagró campeón por primera vez de la Supercopa de Brasil tras ganarle en la definición con tiros penales a Palmeiras (4-2), luego empatar en los 90 minutos reglamentarios 0 a 0 en el estadio Mineirão, en Belo Horizonte.

Palmeiras accedió a este partido tras ganar el Brasileirao y San Pablo fue campeón de la Copa de Brasil.

En el Tricolor Paulista tuvieron participaciones los argentinos Jonathan Calleri (ex Boca Juniors) y Giuliano Galoppo (ex Banfield), ambos marcaron en la tanda de penales y cooperaron en la obtención del título.

Por su parte, Alan Franco (ex Independiente) estuvo en el banco de suplentes y no sumó minutos.

El arquero brasileño Rafael contuvo dos penales para darle el título a Sao Paulo.

En el Verdao, dirigido por Abel Ferreira, fue titular José Manuel López (ex Lanús) y Aníbal Moreno (ex Racing Club) ingresó en el complemento.

Palmeiras, último campeón, no pudo festejar el Bicampeonato ante San Pablo y, por ahora, Flamengo con 2 sigue siendo el único equipo en ganar más de una vez la Supercopa de Brasil. (Télam)