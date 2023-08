Juegos Evita. Santa Cruz sigue definiendo a sus representantes

Organizado y coordinado por la Secretaría de Estado de Deportes de Santa Cruz, sigue el desarrollo de las instancias provinciales de los Juegos Evita en sus diversas disciplinas.

El fútbol femenino Sub 14 se está jugando en el Estadio Municipal de la localidad de Pico Truncado, mientras que el ciclismo femenino y masculino hace lo propio en Los Antiguos. En el caso de la Sub 14 femenino, las ganadoras fueron: Martina Cabana y Maia Carrizo.

Martina Cabana y Maia Carrizo. Ciclismo Evita.

En Puerto Deseado este sábado comenzó el fútbol 11 femenino para la categoría Sub 16. En el caso de las representantes de Río Gallegos, fue la formación de Boxing la que viajó a competir. El equipo está a cargo de Gustavo Ulloa junto a Antonella González.

El plantel de Boxing de Río Gallegos está integrado por: Lourdes Valencia, Jimena Ojeda, Wanda Gómez, Melani Chávez, Camila Ruiz, Mía Franco, Sabrina Velázquez, Eunice Mereles, Morena Parodi, Juliana Urquiza, Agostina Cárdenas, Erika Rodríguez y Priscila Llanllan.

Más finales

Del 29 al 31 de agosto, también en Pico Truncado, se definirá el Acuatlón-Triatlón. En Caleta Olivia habrá Rugby masculino entre el 28 y 29 de agosto.

Entre el 28 y 30, en Puerto Santa Cruz habrá partidos de futsal Sub 15 masculino. En la misma fecha, en Río Gallegos será momento para el fútbol Sub 16 masculino.

En Comandante Luis Piedra Buena, del 28 al 30, la competencia será de canotaje en ambas ramas y Optimis femenino.

Los últimos dos provinciales de agosto se disputarán del 28 al 30 en Caleta Olivia, con el vóley Sub 17 femenino y, en Río Turbio, con el básquet Sub 17 masculino.

Septiembre

Del 1 al 3 en Jaramillo-Fitz Roy, será el turno para el tenis de Mesa y bádminton en ambas ramas. En la misma fecha, pero en Puerto Santa Cruz se jugará el vóley Sub 17 masculino. Entre el 2 y 3 en Río Gallegos, se definirán las disciplinas de tiro, tiro con arco, judo y karate.

Los días 4 y 5 en Caleta Olivia, tendrá lugar la definición para el hockey masculino categorías Sub 14 y Sub 16. Del 4 al 6, en Los Antiguos se disputará el atletismo Sub 14 y Sub 17 femenino.

Entre el 5 y 6 de septiembre en Caleta Olivia, será el turno para el hockey femenino Sub 14 y Sub 16.

Del 5 al 7 en Puerto Santa Cruz, se jugará el vóley Sub 15 masculino. Simultáneamente, en Río Gallegos será el momento para el fútbol 11 Sub 14 masculino.

Del 11 al 13 en El Calafate, se jugará el vóley playa categoría Sub 14, con equipos de ambas ramas. Mientras tanto, en Río Gallegos, se disputará el vóley Sub 15 femenino y, en Pico Trucado, el handball playa. Las últimas definiciones serán entre el 14 y 16 de septiembre.