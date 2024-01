"Sant'Anna se equivocó y tendrá que pedirle disculpas a los hinchas", dijo presidente de Defensa

El presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, dijo hoy que Agustín Sant'Anna, el lateral que pretende River Plate, "se equivocó y tendrá que hacerse cargo de la decisión que tomó, y pedirle disculpas a la gente, a los hinchas, socios, jugadores y cuerpo técnico".

Lemme se refirió a lo que ocurrió en la previa del partido que el "Halcón" perdió el domingo 2-0 ante Godoy Cruz, cuando el futbolista le avisó al entrenador (Julio Vaccari) que no sería titular como una forma de presionar para que se concrete su pase al "millonario".

"El jugador se lo comunicó al DT después de que diera la formación, así que me imagino que al cuerpo técnico y a sus compañeros no les habrá caído muy bien", señaló Lemme en declaraciones a TyC Sports.

La decisión del lateral uruguayo fue una manera de presionar al equipo de Varela para que acepte la propuesta de River de 2,5 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha, con la inclusión de juveniles en parte de pago. Por ese motivo se negó a ser titular y estuvo entre los suplentes, aunque no ingresó.

"Ante el interés demostrado, le pusimos un valor que nosotros pensábamos que era la única forma en que esa operación se haga. River la consideró muy alta, hizo un ofrecimiento y entonces indicamos que en esas condiciones no iba a salir del club. Y al jugador también se lo comunicamos", explicó Lemme.

"Creo que a River lo vi en la postura de mantenerse en el ofrecimiento que hizo, les comuniqué entonces que en esas condiciones el jugador no iba a salir y que la transferencia se haría siempre y cuando les cierre a todas las partes”, concluyó el presidente de Defensa y Justicia. (Télam)