Sarmiento recuperó al mediocampista Fernando Martínez para visitar a Platense

Sarmiento de Junín recuperó hoy al mediocampista paraguayo Fernando Martínez para visitar el sábado próximo a Platense, en el marco de la 14ta. fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El volante sufrió una molestia muscular hace casi 15 días y por eso se ausentó ante Godoy Cruz (0-0) aunque retornará al once titular en lugar de Diego Calcaterra, ahora en Japón con la Selección Sub-23.

La aparición de Martínez en el equipo contra Newell's (1-0) en Rosario sorprendió, porque Calcaterra fue uno de los indiscutidos en el mal paso de Pablo Lavallén por Sarmiento, pero el bajón en su nivel derivó en el reemplazo determinado por el nuevo entrenador, Facundo Sava.

Sin embargo, a los pocos minutos, Martínez padeció una dolencia muscular y dejó el campo.

La otra duda en el mediocampo pasa por el costado izquierdo entre Yair Arismendi y Sergio Quiroga, titular contra Godoy Cruz.

El posible equipo para el sábado es José Devecchi; Gonzalo Bettini, Franco Paredes, Juan Insaurralde y Gabriel Díaz; Guido Mainero, Maico Quiroz, Fernando Martínez y Yair Arismendi o Sergio Quiroga; Alan Marinelli y Agustín Fontana.

Sarmiento llegará a Vicente López con la misión de sumar un punto para asegurarse la categoría y también un resultado desfavorable lo podrá dejar en la Liga Profesional de Fútbol si Unión de Santa Fe no gana. Además, si Colón de Santa Fe o Gimnasia y Esgrima de La Plata pierden sus compromisos también se sostendrá en la máxima división del fútbol nacional.

El partido tendrá lugar este sábado a las 18 en el estadio de Platense.

Por otro lado, Lisandro López no volverá hasta el próximo año por una lesión en el tendón de Aquiles derecho y Guido Mainero jugaría el último partido con la camiseta de Sarmiento, ya que vencerá su tercer préstamo. (Télam)