Scaloni apoyó al "Papu" Gómez: "Está jodido con lo que le está pasando"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habló hoy por primera vez de Alejandro "Papu" Gómez, uno de los campeones del mundo, quien fue suspendido por doping positivo, y le brindó apoyo por el momento que atraviesa.

"Con el "Papu" hablé, tengo una gran relación. Fui compañero suyo en Atalanta y está jodido con lo que le está pasando. Le daremos todo el apoyo", señaló Scaloni ante la consulta de los periodistas en la conferencia de prensa que realizó en el predio de la AFA.

"Creo que va a apelar y esperar que se le reduzca la sanción. A nosotros nos ha dado un montón y estamos agradecidos", concluyó Scaloni sobre la situación del actual volante del Monza de Italia.

El "Papu" Gómez, de 35 años, recibió una suspensión de dos años por doping positivo.

El examen fue realizado en noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar, cuando militaba en Sevilla de España. El experimentado volante adujo que ingirió un jarabe de uno de sus hijos por sentirse mal en una noche, aunque no consultó con los médicos del club.

El ex Atalanta de Italia, Arsenal y San Lorenzo se consagró campeón del mundo con la Argentina en Qatar 2022, pero desde entonces no fue citado a ningún partido amistoso u oficial, y se alimentaron los rumores de un distanciamiento con el resto del plantel por razones extrafutbolísticas.

(Télam)