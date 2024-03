Scaloni cita por primera vez al "Colo" Barco en una lista que sostiene la mirada a futuro

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sorprendió hoy con la primera convocatoria del defensor Valentín Barco para los amistosos ante El Salvador y Costa Rica, de marzo próximo, en Estados Unidos, en una lista que sostiene el recambio paulatino en nombres, de cara al futuro.

Sobre un total de 26 convocados, el "Colo" Barco surgió como la gran novedad. El ex Boca Juniors y actual Brighton And Hove de Inglaterra, encontró su gran chance ante la dolencia del defensor campeón del mundo Marcos Acuña, afectado por una lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo.

Barco, de 19 años, logró establecerse en el primer equipo de Boca en la temporada pasada, con Jorge Almirón como entrenador, ganándose un lugar en la formación que alcanzó la final de la Copa Libertadores que perdió ante Fluminense de Brasil, por 2 a 1.

En principio, el llamado le permitirá a Barco adaptarse al mundo del seleccionado mayor, para conocer a fondo el plan de trabajo de Scaloni y compañía, siendo Nicolás Tagliafico la primera referencia en el puesto de lateral por la izquierda, aunque el ex Boca también puede jugar más adelantado.

Su inclusión en la lista de los amistosos programados para el 22 y 26 de marzo reafirma el diálogo y el trabajo de Scaloni con los entrenadores de las divisiones juveniles "albicelestes", que también incluye el valioso scouting, y en este caso puntual con Javier Mascherano, quien tuvo al "Colo" en los planteles Sub-20 y Sub-23.

La aparición de Barco coincide con otro joven futbolista como Valentín Carboni, quien también formó parte del Mundial Sub-20 con Barco.

En instancias de Mundial Sub-20, nombres tales como Matías Soulé, Luka Romero y Federico Redondo también aparecieron en la consideración del cuerpo técnico de Scaloni.

Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte también son parte de los Sub-20 que sostienen la mirada a futuro del seleccionador argentino.

El trabajo coordinado entre Scaloni y Mascherano implicó a su vez que Thiago Almada estuviese ausente entre los citados para los amistosos en Estados Unidos, teniendo en cuenta que el Sub-23 afrontará dos encuentros preparatorios ante México (22 y 25 de marzo, en Sinaloa y Puebla).

Más allá de algunas sorpresas, el crack rosarino Lionel Messi se mantiene como la gran figura y referente del plantel campeón del mundo. El "10" inició la temporada con Inter Miami en buena forma y resultó una noticia alentadora para Scaloni con vistas a la Copa América 2024.

Los históricos de selección también incluyen a Ángel Di María (anunció su retiro tras la Copa América) y Nicolás Otamendi.

La esencia del equipo contiene una alta influencia del equipo campeón del mundo en Qatar 2022 más allá de ausencias notorias, por diferentes razones, con un total de 9 futbolistas: Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Acuña, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Ángel Correa y Almada.

Rulli perdió terreno sin minutos en Ajax de Países Bajos; las lesiones dejaron al margen a Foyth, Martínez, Montiel, Acuña, Rodríguez; el "Papu" Gómez cumplió su ciclo antes de la suspensión por dóping; y Correa dejó de ser una alternativa táctica.

La lista completa es la siguiente:

Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV de Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis de España), Nehuén Pérez (Udinese de Italia), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia), Marcos Senesi (Bournemouth de Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético Madrid de España) y Valentín Barco (Brighton And Hove de Inglaterra).

Volantes: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid de España), Leandro Paredes (Roma de Italia), Alexis MacAllister (Liverpool de Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea de Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham de Inglaterra), Nicolás González (Fiorentina de Italia), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove de Inglaterra) y Valentín Carboni (Monza de Italia).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra), Ángel Di María (Benfica de Portugal), Lionel Messi (Inter Miami de EEUU), Julián Álvarez (Manchester City de Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter de Italia), Paulo Dybala (Roma de Italia).

Los seleccionados de El Salvador y Costa Rica aparecieron como alternativas, una vez caída la chance de disputar los partidos en China ante Costa de Marfil y Nigeria, campeón y subcampeón de la Copa de África, respectivamente.

La modificación significa otro contratiempo para Scaloni, quien dejó en claro, puertas adentro y afuera, que necesita de rivales más fuertes para preparar al equipo.

Argentina jugará ante El Salvador el 22 de marzo en el Estadio Lincoln Financial Field, de la ciudad de Filadelfia; y frente a Costa Rica, el 26 de marzo, en el Estadio Coliseo, de la ciudad de Los Ángeles. (Télam)