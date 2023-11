Se cerró la fase regular de la Copa de la Liga de Reserva con tres partidos

La Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) cerró hoy su fase regular con tres partidos y quedaron definidos los cruces de cuartos de final.

El partido sobresaliente lo tuvo a Atlético Tucumán imponiéndose ante Huracán por 2 a 1, como visitante, y concluyeron ambos su participación en esta temporada.

Otros resultados: Sarmiento 2 – Platense 1; Defensa y Justicia 3 – Newell's 2.

= Los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional =

Vélez vs. Belgrano de Córdoba.

Boca vs. Independiente.

Talleres de Córdoba vs. San Lorenzo.

Tigre vs. Instituto de Córdoba. (Télam)