Se complica el pase del colombiano Borré al Inter de Brasil porque Werder Bremen no lo cede

El pase del colombiano ex River Rafael Santos Borré, del Eintracht Franckfurt alemán al Inter de Brasil está en duda, ya que el Werder Bremen de la Bundesliga, club en donde el delantero está a préstamo, quiere que cumpla el contrato hasta mitad de este año, señaló hoy la prensa de brasileña.

Clemens Fritz, director deportivo del Werder Bremen, señaló que Borré permanecerá en ese club hasta el final de la temporada europea (junio), ya que el equipo germano está a solo seis puntos de la zona de promoción para el descenso.

"Hay muchas fuerzas que empujan a Borré en este momento, pero lo trajimos por un año y nada ha cambiado. Borré acepta plenamente que tiene un papel importante aquí y su compromiso sigue siendo como sé que es y como esperamos que sea" dijo Fritz según Globo Esporte.

Internacional de Porto Alegre, dirigido por el argentino Eduardo "Chacho" Coudet, hizo oficial el pasado miércoles el pase de Borré por un contrato hasta finales de 2028 y ele x River posó para vistiendo la camiseta del club gaucho junto al presidente Alessandro Barcellos, en Alemania.

Tras esa presentación la directiva del Werder Bremen destacó que no había sido contactada por Inter y dijo que no liberaría a Borré de inmediato. La fecha límite para que se produzca el traspaso es el 10 de julio, una vez finalizada la temporada en Europa. (Télam)