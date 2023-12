Se estrenan este jueves dos películas en homenaje a los campeones del mundo en Qatar

La gesta de Qatar 2022 tendrá mañana su doble homenaje con dos películas, la oficial de AFA "Elijo Creer" y la creada por Hernán Casciari "Muchachos, la película de la gente", que se sumarán a la serie de entrevistas que se emiten por la plataforma Star +.

La película "Elijo Creer" contará con la voz narrativa en off de Ricardo Darín y los testimonios de las diferentes figuras del Mundial como Emiliano Martínez, Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, entre otros.

Sin dudas, el fuerte de la producción de la AFA, GM, Tronito, Grupo Octubre, es contar con las miradas de sus protagonistas a lo largo de los 80 minutos de duración, a sólo 11 días del primer aniversario de la vuelta olímpica ante Francia.

"Había una vez un sueño cumplido. Un día en el que absolutamente todos los habitantes de un país fuimos felices. Un día en el que nuestros corazones latieron y vibraron al mismo ritmo. Hubo un día en el que el equipo del pueblo volvió a casa y en una peregrinación interminable encontró su tierra prometida", comienza la voz en off de Darín.

"Hubo un día en el que un Mesías bajó del cielo a la tercera estrella. Hubo un día en el que le rendimos tributo a un equipo de espíritu indomable. Y fuimos felices por ellos, con ellos, gracias a ellos", continúa.

Ese relato de Darín acompaña la caminata de Gonzalo Montiel rumbo al punto del penal y mientras se suceden una a una esas imágenes que nunca nos cansamos de ver del pueblo argentino copando las calles para celebrar el título.

Entre los momentos más destacados, sin dudas se merecen menciones especiales la previa del partido frente a Países Bajos, con la explicación de los jugadores de cómo vivieron las continuas provocaciones de los neerlandeses, que después desencadenaron en el Topo Gigio de Messi.

La historia detrás de la lesión de Rodrigo de Paul, la decisión de jugar el partido por los cuartos de final y el apoyo de Leo en ese momento de incertidumbre para el volante son otros de los momentos que revela el documental.

La pieza también resalta la frase de Messi "que la gente confíe" lanzada post derrota ante Arabia Saudita y que sirvió como una inyección de ánimo para el plantel que, dio vuelta la página, recuperó su identidad y fue por la gloria que consiguió ante Francia el 18 de diciembre del año pasado.

Por su parte, "Muchachos, la película de la gente", con una duración de 100 minutos y la voz en off de Guillermo Francella, determinó contar otro costado de la historia, con la mirada puesta al cien por cien en el hincha, con imágenes en alta calidad de las vivencias en Qatar, en Argentina y en cada punto del mundo donde hubo un fanático de la 'Scaloneta'.

Las genialidades de Messi, las salvadas de "Dibu" Martínez, los cruces de Otamendi, las corridas de Julián, los toques de Alexis, la irrupción de Enzo y las apariciones de Angelito Di María suceden en el mismo plano que las reacciones de los fanáticos, tanto en los estadios como en la intimidad de los hogares argentinos.

El film consiste en una narrativa con formato de cuento, escrito por Hernán Casciari, autor de probada sensibilidad futbolera con la obra "Messi es un perro" (2016).

La producción de Pampa Films, dirigida por Jesús Braceras (realizador de "Monzón" y "Barrabrava") coloca a los hinchas en un papel protagónico que llevará al espectador a recordar las sensaciones propias de aquella locura transcurrida entre el 22 de noviembre y el 18 de diciembre.

El fútbol entregó en ese período acaso la más fantástica historia que se registre desde el nacimiento de la Copa Mundial de la FIFA. Una crónica trepidante que consta de momentos de profunda angustia como prólogo de aquellos más excitantes. En resumen, una digna historia argentina.

Todos ellos están registrados en "Muchachos", que intercala imágenes oficiales del Mundial con videos caseros generados por influencers, viajeros, fanáticos en las tribunas y familias en cada uno de los rincones del país.

Estas películas se sumarán a la serie de entrevistas publicadas en las últimas semanas por la plataforma de streaming Star Plus, con mano a mano en profundidad con los futbolistas que consiguieron romper con la racha de 36 años sin títulos mundiales en mayores y la llegada a la eternidad de Lionel Messi.

Todas las producciones le dan su propia impronta a la gesta histórica que llevó a un instante de felicidad a todo el pueblo argentino, en un símbolo de unidad y alegría en cada paso dado, desde el fallido debut con Arabia Saudita, la tensión con México, la angustia en los penales con Países Bajos y Francia y la gran actuación frente a Polonia, Australia y Croacia. (Télam)