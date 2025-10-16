Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana arrancará un nuevo Torneo Regional Amateur con la presentación de cuatro equipos de Río Gallegos, donde tres de ellos jugarán en la misma zona compartiendo también con el Deportivo Esperanza de El Calafate y Unión Petroleros Privados lo hará con equipos de la zona norte.

El Torneo Regional Amateur creado por el Consejo Federal del fútbol en 2018 y con primera temporada en 2019, reemplazó al original torneo regional que la misma entidad pusiera en danza en 1967 y que los galleguenses vieran por primera vez en 1972 cuando el Club Ferrocarril tuvo el privilegio de ser el primero que lo disputó, cambiando varias veces de denominación, llamándose torneo del interior, torneo argentino, torneo federal y varios mas, pero que finalmente se definió como el “regional amateur” que es como se llama actualmente.

Nuclea a los clubes de las ligas del interior del país afiliadas a AFA, y es la cuarta división del fútbol nacional, reuniendo a los clubes por aproximación geográfica, por lo que primera se juega de “entrecasa” para luego enfrentar a los vecinos mas cercanos, por lo que este año se dará la particularidad de contar con cuatro equipos locales en la primera etapa, algo que no había sucedido nunca en la historia del torneo y los que llegaron mas lejos fueron Bancruz que enfrentó a Nueva Chicago por el ascenso y Boxing Club al Deportivo Otamendi un año antes de la pandemia.

El Inicio del Regional

Para dar inicio en cancha del Atlético Boxing Club, los locales reciben la visita del fuerte equipo de Escorpión quien ya cuenta con dos participaciones en el torneo, y que tiene a experimentados jugadores en el tema, con el arbitraje de Carlos Ramírez y los auxiliares Sandra Bárcena y José Luis Moreno dando inicio a las 16 horas del domingo, con un equipo albiverde poblado de nuevas caras, con incorporaciones como Agustín Gómez, de 23 años que hiciera sus primeros pasos en River Plate, con Nahuel Olguín, un jovencito de 19 años que viene de las inferiores de Talleres e Instituto de Córdoba, o con Jonathan Vallejos con antecedentes en Independiente de Mendoza habiendo jugado Federal A en Gimnasia y esgrima de Concepción entre otros.

Juan Gustavo Mendez, un defensor de 24 años que arrancó en gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y que jugó en Bolivia, un sanjuanino como Matías Palacios con participación en Desamparados de su provincia e incluso en Andino de La Rioja, Julio Lezcano un veterano de Defensores de Formosa que pasó por Belgrano de La Pampa y Talleres de Perico entre otros, un comodorense de USMA como Arian Castillo con paso por Chacarita y por Defensa y Justicia, o sea, un equipo totalmente renovado del que no se tienen antecedentes como tal, con muchos por aprender esta cosa del viento, y el último que es Facundo Erramuspe un delantero de 25 años oriundo de Berazategui con antecedentes en Cambaceres y en Brandsen.

Este Boxing que es el club mas veterano de todos, nacido en 1920 y con tremenda historia, jugó en este torneo por primera vez en 1973 y lo repitió durante nada menos que 22 oportunidades, por lo que cuenta con sobrada experiencia en el tema y ardua trayectoria, se medirá con los escorpiones que traen entre sus filas a Lucas Pugh un delantero que hizo sus primeros pasos en River y también en Arsenal, , a Ramiro Catracchia con paso por River, Atlanta y en el exterior, Alex Almaraz y a Ignacio Gallardo como refuerzos para el torneo, sumando también a Lucas Nuñez de Deportivo Las Parejas y a Brian Toledo, lo que representa una gran cantidad e cars nuevas para el futbol local.

Por su lado el otro equipo local en la zona es Bancruz, quien tendrá su primer compromiso en el campo de juego del Héctor “Pocho” Gómez en El Calafate, allí a la vuelta del cementerio, pegado al hotel de los jubilados, con césped natural algo difícil de ver en Santa Cruz, por lo que tendrán un debut curioso con no tantos refuerzos salvo los de Enzo Mackenzie y del novísimo Bautista Uviedo, quien enfrentará al local Deportivo Esperanza con refuerzos principalmente de los clubes de la zona como Argentinos del Sur, Cañadón, Gendarme Amarilla y Huracán de Gregores, donde sobresale Gabriel Ortiz.

El arbitraje estará a cargo de Pedro Pasarini, con auxiliares Alfio Romero y Mauricio Echave, por lo que los calafateños vivirán también el inicio del Regional en todo su esplendor a estadio lleno sin lugar a dudas, por lo que todo se predispone para un fin de semana a todo fútbol.

En la zona norte

Finalmente el otro equipo local, Unión Petroleros Privados (UPP), jugará su primer encuentro en Caleta Olivia con el local Nocheros, contando también con algunos refuerzos como Matías Aguero o Claudio Garay, en el primer enfrentamiento del equipo con un similar de otra región, y con el arbitraje de Fabio Calvi y los auxiliares Edgardo Araoz y Blas Subelza, y para completar la zona, Camioneros de Caleta Olivia enfrentará Empleados de Comercio de Trelew.

Se inicia el regional y con él las ilusiones de muchos jugadores y dirigentes para trascender en el fútbol del interior, lo que es una máxima proyección hacia el fútbol grande de La Argentina.