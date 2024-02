Se inicia un duro y extenso torneo Nacional con grandes de la categoría en busca del ascenso

La Primera Nacional 2024, un torneo extenso, duro y extremadamente competitivo, del cual toman parte 38 equipos, muchos con el sueño del ascenso a la Liga Profesional (LPF), comenzará hoy con los encuentros entre Agropecuario Argentino-Patronato de Paraná y Mitre de Santiago del Estero-San Telmo.

Agropecuario-Patronato, por la Zona A, jugarán en Carlos Casares a las 17:10 por TyC Sports y con el arbitraje de Fabrizio Llobet, mientras que Mitre-San Telmo, lo harán en Santiago por la Zona B, a las 21.30, con Adrián Franklin como referí.

El Nacional volverá a ofrecer dos ascensos a la LPF, y también tres descensos (a la Primera B o el Federal A) con 38 equipos divididos en dos zonas de 19, jugando ida y vuelta y con un partido interzonal por jornada.

Los ganadores de cada zona jugarán la final por el primer pase a la LPF a único partido en campo neutral, mientras que el segundo equipo que subirá saldrá de un exigente Reducido.

En ese mini torneo van a participar los equipos ubicados entre el segundo y octavos puesto y jugarán de la siguiente manera: el segundo de cada zona con el octavo de la otra, el tercero con el séptimo, el cuarto con el sexto y los quintos entre si. A único partido con le mejor ubicado de local.

Avanzarán siete equipos y se sumará en la segunda fase el perdedor de la final. Los ocho equipos se acomodarán según los puntos logrados en cada zona y se enfrentarán: 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5, en cotejos ida y vuelta con el mejor ubicado como local en el desquite.

Los ganadores jugarán las semifinales a dos partidos y ordenados por los puntos 1-4 y 2-3, para tener luego a los finalistas que definirán a único encuentro en cancha neutral el segundo pase a la LPF.

En la Zona A jugarán San Martín de Tucumán, Patronato de Paraná , Chacarita, Arsenal, Quilmes, Tristán Suarez, Talleres de Remedios de Escalada, San Miguel, Agropecuario de Carlos Casares, All Boys, Ferro, Estudiantes de Buenos Aires, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Güemes de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Maipú de Mendoza, Alvarado de Mar del Plata y Guillermo Brown de Madryn.

En la Zona B lo harán Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro, Deportivo Morón, Defensores Unidos de Zárate, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético de Rafaela, Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Deportivo Madryn.

En cuanto a los descensos, los últimos de cada zona perderán la categoría y los dos ante últimos jugarán un partido en terreno neutral para determinar el tercer descenso.

Un torneo apasionante con equipos de muchísima historia y aspiraciones: Chacarita Juniors, Quilmes, Ferro, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Patronato de Paraná y Aldosivi de Mar del Plata, entre otros.

La fecha se completará con:

+ Mañana: Chacarita-Deportivo Maipú (17:00, TyC Sports), All Boys-Tristán Suárez, Deportivo Morón-Bown de Adrogué (17:00); Talleres-San Miguel y Estudiantes (BA)-Ferro (17:30); Quilmes-Temperley (19:05, TyC Sports), Nueva Chicago-Almagro (19:10, DSports), San Martín de Tucumán-Gimnasia de Jujuy y Aldosivi-Rafaela (20:00) y Colón-Defensores Unidos (21:10, TyC Sports).

+ Domingo: Arsenal-Guemes de Santiago del Estero, Brown de Puerto Madryn-Racing de Córdoba, Gimnasia y Tiro de Salta-Chaco For Ver y Almirante Brown-Atlanta (TyC Sports) (17:00), San Martín de San Juan-Alvarado (19:00), Gimnasia de Mendoza-Defensores de Belgrano (19:30) y Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Madryn (20:00). (Télam)