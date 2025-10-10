Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el estadio “Lucas Moussou” de Río Turbio se juega este fin de semana la tercera edición de la copa challenguer “Nani Alvarez” de Handball, con equipo de toda la región en femenino y masculino, por lo que será numeroso y concurrido dicho evento, con la presencia de equipos de Punta Arenas, Río Gallegos y los locales de la cuenca.

El acto inaugural tendrá lugar a las 18 horas del sábado con la presencia de Hermandad BM, un equipo de Río Turbio, el Atlético Boxing Club de Río Gallegos, 28 de Noviembre y los representativos de Balonmano de Punta Arenas.

Todo dio comienzo el viernes y terminará el domingo cuando se realicen los juegos finales, cumpliendo así con otra realización de la copa que se disputa anualmente.