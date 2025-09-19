Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se juega en la localidad de Río Turbio, un torneo binacional de Voley con la participación de equipos de El Calafate, Río Gallegos, Punta Arenas, Puerto Natales y las locales turbienses en categoría femenino y sub 14.

El torneo tiene especial interés dado que se viene preparando desde hace ya un tiempo y tendrá lugar en el gimnasio Lucas Moussou de la cuenca, con una buena cantidad de jugadoras y sus acompañantes de todas la región, por lo que tiene carácter binacional con equipos argentinos y chilenos.

la mayor representación será local y se estima que una muy buena cantidad de público asistirá a los encuentros para brindar apoyo a los equipos y especialmente a los de la zona que así podrán lucir su buen juego.