Tras la reunión de delegados de la Primera A de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios se lanzó la programación oficial para la anteúltima fecha de esta categoría. Arrancará este viernes y finalizará el domingo por la noche. Las canchas donde se jugarán serán Enrique Pino y Emilio “Pichón” Guatti.

La Primera A cuenta con un líder, y es Unión Petroleros Privados con 49 puntos, con 48 se encuentra Deportivo Cristal, con 41 Belgrano y con 40 Halcones, todos ellos están dentro de los cuartos de final. Mientras El Cóndor, Deportivo Junín, Juventud Petrolera, Olimpia, Martín Güemes, Camioneros y José Honorio Ortega pelearán durante las dos última fechas para poder entrar a la siguiente fase.

Mientras por la parte baja de la tabla también hay mucha competencia para no descender o quedar en zona de promoción. Siete clubes son los que batallarán.

La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios firmará un convenio este jueves por la noche con el Atlético Boxing Club, para que en el Emilio “Pichón” Guatti se juegue fútbol barrial debido a gran cantidad de partidos que se deberán jugar.

Programación

La fecha arrancará el viernes con tres duelos, en la Enrique Pino jugarán; 20:00 Halcones vs. La Kuadra y 22:00 Cóndor vs. Deportivo Cristal. El restante se jugará desde las 20:00 en el Emilio “Pichón” Guatti, donde Vial Santa Cruz se enfrentará a Camioneros.

El sábado se jugará solamente en la Enrique Pino durante todo el día. 13:00 Alianza Sur vs. Jorge Newbery, 15:00 Martín Güemes vs. Sol de América, 17:00 Deportivo Palermo vs. Matadero, 19:00 Deportivo Junín vs. Olimpia y 21:00 Car Mar vs. Club 240.

Mientras el domingo se completará la anteúltima fecha de la Primera A, será en la Enrique Pino. 20:00 Lamadrid vs. Unión Petroleros Privados y 22:00 Belgrano vs. Juventud Petrolera.

Goleadores

El máximo artillero de la Primera división del fútbol barrial es Alejandro Ortiz de Deportivo Cristal con 20 goles, le sigue Maximiliano Cayún de Halcones con 16, Sebastián Recalde de José Honorio Ortega y Pablo Burnes de Juventud Petrolera con 13. Por debajo se encuentran varios jugadores con 12 y 11 goles.