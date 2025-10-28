Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Torneo Regional Amateur entra en su tercera etapa este fin de semana, cumpliendo con lo previsto en la zona patagónica, dado que en otra regiones del país, han quedado relegados algunos partidos que no se pudieron jugar, pero en este lado del país se ha cumplido tal lo previsto con anterioridad.

Así es como por la zona 2 de la Patagonia, y específicamente en Tierra del Fuego, Camioneros de Río Grande que viene invicto habiendo derrotado a su similar de Ushuaia y a Unión Santiago en la primera fecha, jugará ahora con Mercantil, que ha perdido los dos encuentros anteriores por lo que será bastante complicado para los mercantiles tratar de sumar máxime cuando los choferes juegan de locales en Río Grande.

El otro encuentro de la fecha es más interesante porque pone a los camioneros de Ushuaia frente a los de Unión, que lograron un resultado fenomenal la fecha pasada ganando por buena diferencia.

En la zona 3 (Santa Cruz Sur), los albiverdes del Boxing recibirán la visita de los de Esperanza de El Calafate, los primeros adelante con cuatro puntos dado su empate con Escorpión y la victoria sobre los bancarios, por lo que marchan con cierta holgura a esta altura de los hechos; mientras que los visitantes que habían logrado un empate como locales al principio cayeron con Escorpión a posteriori, por lo que deberán sumar bien, pero frente al Boxing y en su casa es un poco complicado.

El otro encuentro es mas dudoso porque Escorpión que aparece bien plantado, deberá enfrentar a Bancruz que quiere sumar y que hace el esfuerzo, por lo que será quizás el mejor partido de la zona este domingo, cuando se encuentren en cancha de Hispano.

En la zona 4 el victorioso Independiente de San Julián que le pasó el trapo a UPP, jugará agrandado con los Nocheros de Las Heras, y los petroleros lo harán contra el Atlético de San Julián que viene como líder, por lo que es otro encuentro a tener en cuenta para el “finde”.

Finalmente en la zona 11 Camioneros de Caleta Olivia recibirá a Jorge Newbery con su nuevo técnico cambiado la pasada semana después de perder con Empleados de comercio de Trelew, y finalmente estos comerciantes se enfrentarán a la CAI nada menos, por lo que será otra incógnita a dilucidar luego del partido.

Si bien la segunda fecha presentó tres sorpresas espectaculares en materia de resultados, este tercera puede también tener alternativas cambiantes, porque el regional es un torneo distinto, donde crecen y desmejoran equipos con mucha velocidad, dada la importancia de lo que se logra.

Futbol esta noche

En cancha de Boxing y a las 22 horas por el torneo local, Unión Petroleros Privados jugará con Unión Santacruceña y en cancha de Hispano por el mismo torneo, Boca Río Gallegos recibirá a la misma hora a Escorpión, jugando los dos partidos faltantes de la fecha.

El Atlético de Santa Cruz es el líder

El Atlético de Santa Cruz -que en el torneo de apertura terminó en la octava posición con dos partidos ganados de ocho jugados- hoy es el puntero de la Liga Centro con 10 unidades, seguido de su homónimo de San Julián con 9 y de Júpiter de Piedra Buena con la misma cantidad, mientras que el Sportivo sigue con 8 en el cuarto lugar.

Independiente que ganó en el Regional suma 4, Racing y Huracán suman 3 y Argentinos del Sud y Cruz del Sur de Gregores no suman puntos.