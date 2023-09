Los días martes, miércoles y jueves se disputaron encuentros correspondientes a la primera fecha de la categoría Super Sénior de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios, en la cancha Nora Vera. Y a su vez ya han lanzado la programación para la segundo jornada.

Los más grandes ya arrancaron de la mejor manera. Con mucha gente en las canchas y mucha emoción por volver a disputar el deporte que les gusta con amigos.

Resultados

A continuación todos los resultados de la primera jornada de la categoría Super Sénior; Arco Iris 2-2 Vial Santa Cruz, Deportivo Petrel 3-3 Juventud Unida, Los Cuervos 1-0 Don Bosco, San José 3-1 Los Pumas, Fortaleza 2-1 El Cóndor, Atlético Moreno 2-2 Huracán Santacruceño, Chopper’s 3-2 Desamparados, José Honorio Ortega 2-7 Martín Güemes, Deportivo Cristal 1-0 Sur 87 y Deportivo Fénix 1-0 Gas Aike.

Segunda fecha

Ya este martes 26 de septiembre se jugará tres encuentros en la cancha Nora Vera. 19:00 José Honorio Ortega vs. Huracán Santacruceño, 20:30 Sur 87 vs. Desamparados y 22:00 Chopper’s vs. San Benito.

El miércoles 27 se disputarán otros tres encuentros. 19:00 Deportivo Petrel vs. Deportivo Cristal, 20:30 Deportivo Fénix vs. Martín Güemes y 22:00 Fortaleza vs. Vial Santa Cruz.

El jueves se cerrará la segunda jornada con otros tres encuentros. 19:00 El Cóndor vs. Los Pumas, 20:30 Atlético Moreno vs. Don Bosco y completarán la segunda fecha de la categoría Arco Iris vs. Juventud Unida a las 22:00 en la Nora Vera.

Cabe resaltar que el club Gas Aike se dio de baja antes de inicia el campeonato, esta fecha el que se lleva con tres puntos con el partido ganado 1-0 es San José.